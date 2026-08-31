Власти хотят изолировать VPN-сайты через выделенные IP-подсети

Это упростит задачу исключать из белых списков ресурсы с запрещенным в России контентом

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Минцифры попросило участников рынка хостинга и веб-безопасности выделить IP-адреса сайтов из белого списка в отдельные подсети. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо ведомства.

— Мера требуется для исключения из белых списков сайтов с контентом, запрещенным в России, — передают информацию «Ведомости».



Идея в том, чтобы упростить фильтрацию: если ресурс с разрешенного списка начинает размещать запрещенный контент — например, рекламу VPN-сервисов, наркошопов или интим-услуг, — его будет проще исключить из белого списка.

Ранее сообщалось, что следственный комитет России выступил с инициативой признавать использование искусственного интеллекта и VPN-сервисов отягчающим обстоятельством при совершении ряда преступлений. Речь идет о кибермошенничестве, терроризме, экстремизме и других составах.

Вадим Вахрушев