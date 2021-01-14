Шигапов Айрат Минимарсильевич

Общая информация

Родился 17 августа 1990 года в г. Реж Свердловской области.

Образование

2012 г. — окончил Уральский государственный университет путей сообщения по специальности «Инженерная защита окружающей среды».

Окончил ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» по специальности «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)».

Кандидат биологических наук.

Трудовая деятельность

2012-2016 гг. — ведущий специалист-эксперт, начальник отдела экологического надзора Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу.

Апрель-ноябрь 2016 г. — консультант Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

2016-2018 гг. — заместитель начальника Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

2018-2019 — директор корпоративного института Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева.

С сентября 2019 г. — заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Награды и звания

Награжден благодарностью Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

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