Шигапов Айрат Минимарсильевич
Общая информация
Родился 17 августа 1990 года в г. Реж Свердловской области.
Образование
2012 г. — окончил Уральский государственный университет путей сообщения по специальности «Инженерная защита окружающей среды».
Окончил ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» по специальности «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)».
Кандидат биологических наук.
Трудовая деятельность
2012-2016 гг. — ведущий специалист-эксперт, начальник отдела экологического надзора Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу.
Апрель-ноябрь 2016 г. — консультант Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
2016-2018 гг. — заместитель начальника Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
2018-2019 — директор корпоративного института Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева.
С сентября 2019 г. — заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
Награды и звания
Награжден благодарностью Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, ул. Павлюхина, д. 75
- Телефон: (843) 267-68-23
- Email: Ayrat.Shigapov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 14.01.2021