Запасы новых авто у дилеров в РФ составляют 350—400 тыс. машин

Год назад в продаже преобладали прошлогодние модели

Фото: Динар Фатыхов

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков оценил текущую ситуацию с запасами новых автомобилей в России. По его словам, сейчас у дилеров и дистрибьюторов находится 350–400 тыс. машин.

— Сейчас сток соответствует рынку — это примерно трехмесячный объем продаж. Это говорит о том, что машин хватает и в то же время нет нависающего запаса, который надо срочно распродавать с суперскидками, — передает его слова ТАСС.



Сток поддерживается за счет поставок по импорту и сборки внутри страны. При этом изменилась структура запасов: сейчас около двух третей продаваемых автомобилей — это машины 2026 года выпуска. Год назад в продаже преобладали прошлогодние модели.

Производители, по словам эксперта, стали более взвешенно подходить к планированию, чтобы избежать дисбаланса на рынке.

Ранее сообщалось, что за первые семь месяцев 2026 года в России продали почти 11 тыс. новых автомобилей корейских марок — это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вадим Вахрушев