Зловонное лето 2020-го: кто отравляет воздух жителям восточного пригорода Казани

Мусорный оператор отрицает вину, а специалисты несколько месяцев не могут определить источник «неуловимого» газа

Начиная с весны жители Азино и поселков у Мамадышского тракта задыхаются от удушливого химического запаха, который не могут «уловить» приборами проверяющие из Минэкологии РТ и других ведомств. Их лаборатории никаких загрязняющих веществ в воздухе не обнаруживают. Население объясняет это тем, что «газы» выпускают по ночам, когда эксперты спят. Жители грешат на полигон «Восточный», но регоператор — ООО «УК ПЖКХ», в чьем ведении он находится, отрицает свою причастность и переводит стрелки на других. Корреспонденты «Реального времени» убедились в наличии удушливого запаха, который особенно сильно отравляет воздух в теплую и почти безветренную погоду.

«ПДК в норме»

С апреля этого года жители микрорайона Азино, поселков Константиновка, Большие и Малые Клыки, Вишневка, Салмачи, Привольный, Самосырово, Вознесенское, ЖК «Весна» и «Светлая долина» регулярно ощущают удушливые, сильно концентрированные, наполненные примесями сероводорода и метана, запахи.

— Запах бывает в зависимости от того, в какую сторону дует ветер. Но больше всего он чувствуется — прямо бьет в нос — когда проезжаешь по Мамадышскому тракту, по объездной трассе, где проходят три газопровода, — рассказал «Реальному времени» житель поселка Салмачи Данис Шагеев.

В мае обеспокоенные граждане написали жалобу в «Народный контроль», под заявкой подписались более 200 человек. Сотрудники Минэкологии РТ провели проверку, но превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявили. Заявка получила статус «Решена», а выбросы, по словам жителей, продолжались.

Сотрудники Минэкологии РТ провели проверку, но превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявили. Фото eco.tatarstan.ru

С тех пор казанцы обращались в различные инстанции, но неизменно получали один и тот же ответ: ПДК веществ не превышают нормы. «Проблема в том, что лаборатория приезжает намного позже того, как появляется химический запах в воздухе. Так как выбросы происходят поздно вечером, то к моменту приезда лаборатории, то есть на утро следующего дня, запах уже рассеивается», — пояснила Александра Самойлова, автор коллективного обращения в нашу газету.

Поначалу люди думали, что причиной запахов является утечка газа из магистрального газопровода. Но на место выезжала передвижная экоаналитическая лаборатория ООО «Газпром трансгаз Казань» и делала заборы воздуха. Содержания метана в них не обнаружено.

«Источником специфического запаха, схожего с запахом газа, может являться деятельность промышленных объектов, находящихся поблизости», — говорится в ответе, подписанном и. о. гендиректора «Газпром трансгаз Казань» Михаилом Чучкаловым.

Тогда жители пришли к выводу, что источниками удушливых выбросов могут быть полигон «Восточный», Самосыровская свалка и КЭК. А причиной — испарения инфильтратов, появляющихся в процессе перегнивания ТБО и их дальнейшей откачки в пруд-накопитель, или мощный выброс свалочного газа в результате переработки отходов по технологии, производящейся с нарушением.



16 июня инициативная группа пришла на личный прием к первому замминистра экологии и природных ресурсов РТ Фаязу Шакирову. А в июле началась проверка полигона «Восточный».

Прокуратура установила источник вредных выбросов

Как раз накануне проверки на полигоне «Восточный» случился пожар. Прибывшие огнеборцы обнаружили возгорание на площади 800 кв. метров. Причиной был тлеющий предмет, завезенный на свалку в строительных отходах. Собственно, этот факт и стал поводом для проведения расследования.



Прибывшие огнеборцы обнаружили возгорание на площади 800 кв. метров. Фото ГУ МЧС РФ по РТ

В итоге Казанская природоохранная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации полигона. В том числе было установлено, что региональный оператор «УК ПЖКХ» допускает выбросы вредных веществ в воздух без специального разрешения. Также выявлено загрязнение почвы и подземных вод в контрольных скважинах полигона.

Как сообщала пресс-служба ведомства, в целях устранения нарушений директору общества внесено представление. В отношении компании и должностных лиц возбуждены административные дела по трем эпизодам — за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов (ч. 4 ст. 8.2 КоАП), выброс вредных веществ в воздух (ч. 1 ст. 8.21 КоАП) и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП).

— Проверка прокуратуры проведена. Но по факту выписаны лишь штрафы, а запах мы продолжаем ощущать каждый день. Он удушливый, люди прямо задыхаются. В последнее время жители стали ощущать его вместе с запахом гари. Нам сказали, что из-за того, что нарушена технология захоронения, отходы выгорают. Поэтому они и инициировали проверку. Но там нарушена вся система хранения отходов. Им выгоднее штраф заплатить, чем все по-человечески сделать, — прокомментировала принятые со стороны властей меры Самойлова.

В официальном ответе на запрос редакции сказано, что компания производит регулярную отсыпку тела карты, что позволяет минимизировать распространение неприятного запаха. Фото kazanreporter.ru

Полигон «Восточный» идет в отказ

Между тем в ООО «УК ПЖКХ» считают, что пожар — это случайное явление. «В июле 2020 года по факту возгорания на полигоне ТКО «Восточный» Казанской природоохранной межрайонной прокуратурой с привлечением Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора проведена проверка соблюдения требований законодательства. В период повышенной пожароопасности на полигон сторонним транспортом завезен тлеющий мусор, что и явилось причиной возгорания, ликвидированного в течение трех часов с момента выявления. В целях предупреждения возгорания тела карты N1 заблаговременно создан запас минерального грунта, что позволило в минимальные сроки локализовать возгорание», — сообщил «Реальному времени» пресс-секретарь регоператора Нияз Хабибрахманов.

В официальном ответе на запрос редакции сказано, что компания производит регулярную отсыпку тела карты, что позволяет минимизировать распространение неприятного запаха.

«Обществом в рамках программы производственного экологического контроля регулярно проводятся замеры качества атмосферного воздуха. Превышений ПДК загрязняющих веществ на границе СЗЗ полигона не выявлено. Учитывая снижение остаточной вместимости полигона, количество завозимого мусора с мая 2020 года сократилось в три раза», — сообщается в ответе.

В УК «ПЖКХ» указывают на другие объекты, расположенные на прилегающей к полигону территории, которые могут быть потенциальными источниками неприятного запаха, в частности, — на Самосыровскую свалку.

В конце мая этого года начался последний, биологический, этап рекультивации: на холме высадили траву, цветущие кустарники и деревья. Фото kzn.ru

Самосыровский полигон официально закрыли в 2013 году. За время его эксплуатации сроком более полувека свалка разрослась до 32 га земли, на которой захоронено свыше 45 млн тонн отходов. В 2016-м приступили к ее рекультивации, на что было потрачено 376 млн рублей. Летом 2017 года верхняя часть 40-метровой горы мусора была срезана на 15—17 метров, а на следующий год ее засыпали землей, оставив холм высотой с 9-этажный дом.

В конце мая этого года начался последний, биологический, этап рекультивации: на холме высадили траву, цветущие кустарники и деревья. В будущем это место может стать благоустроенным парком.

«Требуем ликвидации и рекультивации»

Между тем граждане не удовлетворены результатами проверки. Жители поселков на юго-востоке города даже потребовали приостановки деятельности полигона «Восточный» на 90 суток, а в дальнейшем его ликвидации и рекультивации, также как и полигона КЭК.

«Никакой информации о том, когда будут прекращены выбросы и устранены нарушения, влекущие вред состоянию здоровья граждан, — нет! Следовательно, административные взыскания не эффективны! — говорится в коллективном обращении в редакцию, — Жители продолжают задыхаться от едких выбросов, лишь потому, что недобросовестные владельцы нарушают законодательство».

