Утвержден новый межгосударственный ГОСТ для электросамокатов

Пока стандарт добровольный

Фото: Максим Платонов

Росстандарт опубликовал новый ГОСТ 35391-2026 для электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Документ вступит в силу с 1 октября 2027 года и будет действовать во всех странах ЕАЭС. Он придет на смену национальному стандарту 2022 года.

Основные требования нового ГОСТа:

ограничение скорости до 25 км/ч;

автоматическое замедление в «медленных» зонах;

обязательная установка фар, задних фонарей и звукового сигнала;

взаимодействие с системой мониторинга (в России — с ЭРА-ГЛОНАСС);

учет особенностей разных стран ЕАЭС.

Пока ГОСТ носит добровольный характер, но эксперты не исключают, что в будущем его могут сделать обязательным. Для этого потребуются поправки в технический регламент Таможенного союза. В случае обязательного применения, по мнению специалистов, могут возникнуть сложности с частными моноколесами из-за системы автоматического торможения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что новый межгосударственный ГОСТ для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности начнет действовать в России и странах ЕАЭС с 1 октября 2027 года.

Вадим Вахрушев