Утвержден новый межгосударственный ГОСТ для электросамокатов
Пока стандарт добровольный
Росстандарт опубликовал новый ГОСТ 35391-2026 для электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Документ вступит в силу с 1 октября 2027 года и будет действовать во всех странах ЕАЭС. Он придет на смену национальному стандарту 2022 года.
Основные требования нового ГОСТа:
- ограничение скорости до 25 км/ч;
- автоматическое замедление в «медленных» зонах;
- обязательная установка фар, задних фонарей и звукового сигнала;
- взаимодействие с системой мониторинга (в России — с ЭРА-ГЛОНАСС);
- учет особенностей разных стран ЕАЭС.
Пока ГОСТ носит добровольный характер, но эксперты не исключают, что в будущем его могут сделать обязательным. Для этого потребуются поправки в технический регламент Таможенного союза. В случае обязательного применения, по мнению специалистов, могут возникнуть сложности с частными моноколесами из-за системы автоматического торможения.
Ранее сообщалось, что новый межгосударственный ГОСТ для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности начнет действовать в России и странах ЕАЭС с 1 октября 2027 года.
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