Ермоленко Виктор Степанович
Общая информация
Родился 27 июля 1956 года в Талгаре Алма-Атинской области Казахской ССР.
Образование
1981 год — Казанский авиационный институт (специальность «Двигатели летательных аппаратов»)
Трудовая деятельность
1978-1990 гг. — член сборной команды СССР по парашютному спорту.
1990-го — технический директор ООО «Фирма „МВЕН“.
2001 года — генеральный директор ООО „Фирма “МВЕН».
Мастер спорта СССР международного класса.
Рекордсмен мира по парашютному спорту. Более восьми тысяч прыжков с парашютом. Летчик-инструктор. Налет — 1500 часов. Освоил самолеты: Ан-2, Як-18, Ил-103, Че-22, А-20, А-22, МВЕН-2 «Фермер», Л-29. Имеет патенты на изобретения.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1, корп.110
- Телефон: (843) 570-80-99
- Email: info@mven.ru
- Сайт: www.mven.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2020