Список персон

Ермоленко Виктор Степанович

Промышленность

Общая информация

Родился 27 июля 1956 года в Талгаре Алма-Атинской области Казахской ССР.

Образование

1981 год — Казанский авиационный институт (специальность «Двигатели летательных аппаратов»)

Трудовая деятельность

1978-1990 гг. — член сборной команды СССР по парашютному спорту.

1990-го — технический директор ООО «Фирма „МВЕН“.

2001 года — генеральный директор ООО „Фирма “МВЕН».

Мастер спорта СССР международного класса.

Рекордсмен мира по парашютному спорту. Более восьми тысяч прыжков с парашютом. Летчик-инструктор. Налет — 1500 часов. Освоил самолеты: Ан-2, Як-18, Ил-103, Че-22, А-20, А-22, МВЕН-2 «Фермер», Л-29. Имеет патенты на изобретения.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1, корп.110
  • Телефон: (843) 570-80-99
  • Email: info@mven.ru
  • Сайт: www.mven.ru

Дата последнего обновления: 26.08.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам