Казанский суд отпустил домой завлабораторией КАИ

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Отказался продлевать срок в СИЗО 60-летней заведующей научно-исследовательской лабораторией №27 КНИТУ-КАИ Татьяне Филюниной Вахитовский райсуд Казани. С учетом состояния здоровья подозреваемой 1 апреля суд избрал ей домашний арест, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, под стражей сотрудница вуза находилась с декабря 2018 года по подозрению в покушении на мошенничество.

При избрании ей меры пресечения, в суде была озвучена версия следствия МВД по РТ: с 3 октября 2017 года по 7 декабря 2018-го Татьяна Филюнина, финдиректор ООО «Фирма «МВЕН» Михаил Невельский и неустановленные лица путем обмана и злоупотребления доверием Министерства образования и науки РФ пытались похитить 15 млн рублей, используя подлог документации по разработке парашютной системы спасения в рамках ФЦП «Исследование и разработка по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса РФ на 2014—2020 годы».

Как ранее писало «Реальное время», новая атака силовиков на казанский вуз началась накануне сдачи «МВЭНом» лидерной партии самолетов стоимостью 200 млн рублей для «Ростеха».

Тем временем казанский суд продолжает разбираться в уголовном деле о хищении 95 млн рублей по госконтракту КАИ, который руководство вуза считает исполненным.