«Энергобанк» хочет обанкротить фирму «МВЕН» из-за просроченного кредита в 40 миллионов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

АКБ «Энергобанк» собирается обратиться в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании ООО «Фирма «МВЕН» банкротом. Это следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс».

Иск связан с просрочкой кредита. Сумма долга на 17 февраля 2020 года составляет 40,8 млн, из них просроченный основной долг — 39,9 млн рублей, а остальное — проценты. Срок возврата кредита истек 25 декабря 2019 года.

Ранее «Реальное время» писало, что на банкротство ООО «Фирма «МВЕН» подало ООО «Аэропрактика» из Иннополиса из-за долга почти в 25 млн рублей.

Недавно телеграм-каналы сообщили, что немецкий миллионер Райнер Брах потерял 7 млн евро, связавшись с разработчиком парашютных систем из Казани, одним из основателей фирмы «МВЕН» Виктором Ермоленко.