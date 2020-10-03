Беднорж напомнил Леона, а «Зенит-Казань» завоевал первый трофей сезона

Очередной матч-боевик в Новосибирске

Казанский волейбольный клуб стартовал в чемпионате России очень интересными матчами, в которых непременно игралось по пять сетов. При этом и с «Факелом» дома, и с «Локомотивом» в гостях трудности легко прогнозировались, однако все заканчивалось победой команды Владимира Алекно. В Новосибирске матч носил статус суперкубкового, поэтому «Зениту» достался еще и первый российский трофей сезона. О том, как польский новичок казанского клуба Бартош Беднорж сыграл в лучших традициях Вильфредо Леона, а Алекно вспомнил золотой олимпийский финал Лондона, — в материале «Реального времени».

«Локомотив» не выигрывает у «Зенита» шесть лет

Суперкубок страны разыгрывается с 2008 года, и по регламенту в нем должны играть победитель чемпионата России и обладатель национального Кубка. Однако «Зенит-Казань» за годы своего доминирования приучил к тому, что сметает в свою копилку все трофеи подряд, и поэтому чаще всего вторым участником суперкубкового матча становилась команда, которая завоевывала серебряные медали в чемпионате. Но так было не всегда — новосибирский «Локомотив» также имеет неплохой послужной список и выигрывал Кубок России два года подряд (2010, 2011). Причем один раз он сделал это именно в Казани, и с тех пор финальный этап в столице Татарстана не проводится.

Оба суперкубковых матча в предыдущие годы «Локомотив» казанцам проиграл. Уступили подопечные Пламена Константинова и в двух встречах-украшениях прошлого сезона, и оба раза с неизменным счетом 2:3. Обе игры проходили в Новосибирске — сначала в ноябре на полуфинальном этапе кубка, а затем в феврале в рамках чемпионата. Всего команды провели друг против друга с 2004 года 50 игр, и статистика для «Локомотива» просто устрашающая: 41 победа казанцев и лишь 9 — сибиряков. Последний раз «железнодорожники» обыгрывали «зенитовцев» шесть лет назад — в ноябре 2014-го (3:1), но тогда еще не набрал свой суперход Вильфредо Леон, а в стане «Локо» сияла другая кубинская звезда, Ореол Камехо.

Всего команды провели друг против друга с 2004 года 50 игр, и статистика для «Локомотива» просто устрашающая. Фото lokovolley.com

Отчетный матч также проходил в рамках Суперкубка, но не стоит забывать, что очки в нем идут в зачет чемпионата. Год назад казанцы проиграли суперкубковую встречу «Кузбассу» в Кемерово. В этом сезоне снова пришлось ехать в Сибирь, но игра проходила не в старом уютном зале новосибирцев под названием «Север», расположенном на территории Соснового Бора, а в новенькой «Локомотив-Арене», которая находится почти в самом центре города. Она строилась по проекту казанского Дворца волейбола, поэтому отчасти волейболисты «Зенита» чувствовали себя как дома — наверняка долго привыкать к игровому залу не пришлось.

Беднорж сыграл как Леон

Стартовые составы совсем не удивили: Михайлов — Бутько, Нгапет — Беднорж, Вольвич — Кононов, Кротков — Бабичев у гостей и Любурич — Абаев, Ивович — Савин, Щербинин — Куркаев, Мартынюк — Голубев у хозяев.

У казанцев из игроков основы отсутствовал только либеро Валентин Голубев, который получил на тренировке травму голеностопа. Вместо него из казанской «Академии» был вызван опытнейший 39-летний Владислав Бабичев, который за «Зенит» последний раз играл два года назад в гостевом матче с московским «Динамо». Наверняка Валентину было обидно пропускать этот матч, так как в Новосибирске он стал профессиональным волейболистом, а сейчас здесь на той же позиции либеро играет его брат Денис.

«Локо» на старте повел 2:0, брейк удалось сделать на подаче Дмитрия Щербинина. «Зенит» свои первые очки набрал усилиями Михайлова и Бедноржа в атаке. Сравнять счет удалось классным тройным блоком — 3:3. Поляк продолжил набирать результативные баллы уже на подаче — два подряд эйса Бартоша впервые вывели гостей вперед — 6:5. Именно Беднорж стал самым ярким игроком «Зенита» в стартовом сете и в матче в целом, сразу показав сопернику весь свой технический арсенал. Помимо шести (!) эйсов и классной игры на приеме, доигровщик исправно забивал высокие мячи и пайпы. После его безупречной серии подач счет стал уже 20:13. «Локомотив» совсем рассыпался и не организовал даже подобия погони — 18:25.

Именно Беднорж стал самым ярким игроком «Зенита» в стартовом сете и в матче в целом

Во второй партии хозяева снова быстро повели в счете — 5:3, 9:6, 11:8, а вот у «Зенита» также быстро догнать и перегнать соперника уже не получилось — 14:16 после быстрой атаки Марко Ивовича и 15:18 после атаки в трос Бедноржа. Пожалуй, ключевым фактором, который решил исход матча, стала именно подача. Если в первом сете казанцам удалось сделать сразу 8 эйсов, то во втором «Локо» уже наладил и свой прием, и свою подачу. Окончательно это стало понятно после того, как Ивович шикарно принял мощную подачу Нгапета, и тут же Дмитрий Щербинин подал навылет.

— Он может забивать или не забивать в линию всю игру. А в стык мы его пускать не должны. Давайте, мальчишки, это сделаем, — говорил Владимир Алекно в таймауте своим подопечным про атакующих крайних волейболистов новосибирцев.

В концовке казанцы бросились в погоню все на той же подаче Бедноржа, однако задел хозяевами уже был создан и все закончилось неудачной атакой Нгапета — 22:25 и 1:1 по сетам.

Мы подробно разбирали игру польского новичка «Зенита» после игры с «Факелом» недельной давности, однако там Беднорж показал свои сильные качества только на приеме. В этой же встрече за Суперкубок Бартош отыграл так, что заставил вспомнить лихие атакующие и подающие времена Леона в Казани: 27 очков (лучший бомбардир встречи), 8 эйсов и 25 подач всего. При этом поляк набрал больше всех очков в команде на блоке: сразу 5, показал 54% в атаке, заработал «+15» по коэффициенту выигранных/проигранных мячей, однако не так уверенно, как в стартовой игре, отыграл на приеме: 23 попытки, 1 ошибка, 52% позитивной доводки и всего 4% — отличной.

Позже уперся в групповой блок Нгапет, и уже 5:10

Жесткие таймауты Алекно и новосибирский блок

В третьей партии у Новосибирска великолепно заработал блок. По итогам трех сетов «железнодорожники» в этом компоненте превосходили соперника более чем в два раза — 9:4. «Зенит-Казань» почти весь игровой отрезок был в роли догоняющего, однако в нужный момент снова спасла подача Бедноржа, который вводил мяч в игру в лучших традициях Леона, не оставляя шансов принимающим. В середине партии по-настоящему включился в игру Нгапет, который немного спровоцировал блокирующего соперника Ильяса Куркаева. При счете 18:16 в пользу хозяев Алекно взял таймаут и выступил в своей привычной жесткой манере, обращаясь к либеро казанцев Валентину Кроткову:

— Я твою статистику после игры даже не возьму посмотреть, если за нее переживаешь. Там не доработал, тут не доработал. Не хочешь играть — иди, садись.

При счете 20:20 Константинов взял таймаут, сбив Максима Михайлова с его пушечной подачи. Однако все решил Беднорж, сделавший счет 24:22. Таймауты от Константинова уже не спасали, прием ничего не мог поделать с шикарной подачей поляка. В решающий момент Пламен выпустил на подачу второго связующего Воропаева, который подал неплохо, однако в нужный момент Кротков не дрогнул, сделав идеальную доводку, и Артем Вольвич первым темпом поставил точку в партии — 25:23 и 2:1 в пользу «Зенита». Подобное развитие событий приходилось видеть и в прошлом сезоне, когда оба матча в Новосибирске для казанского клуба превращались в настоящие пятисетовые боевики. С непременной победой Казани.

В четвертом сете «Локо» снова убежал вперед сначала на два очка — 5:3, а после блока Щербинина уже и на три — 8:5. Позже уперся в групповой блок Нгапет, и уже 5:10. «Зенит» чуть сократил отставание — 12:15, 13:16. На площадку вместо основного связующего Бутько вышел пасовать Лоран Алекно. Была надежда на подачу Бедноржа, однако на этот раз он пульнул точно в сетку. Когда все планомерно шло к тому, что и в этом сезоне пятисетовика в сибирско-татарском противостоянии не избежать, Алекно бросил в бой одно из самых эффективных секретных оружий двух последних чемпионатов — Андрея Сурмачевского и его зубодробительную подачу. Ход сработал на все сто процентов — 17:17 после 13:17. Тут же Михайлов упирается в блок, и снова отставание «Зенита» на два очка — 17:19. Атака Ивовича — и уже снова «плюс четыре» в пользу «Локо» — 21:17. Однако в нужный момент заработал и казанский блок — 23:23. Новосибирцы не стали доводить дело в партии до игры на балансе, и на подаче Любурича Сергей Савин здорово реализовал доигровку, пробив в ход — 25:23, и очередной пятисетовик в противостоянии Новосибирска и Казани.

За «Зенит-Казань» я сегодня рад. Рад, что тут мужики, которые бились до конца и завоевали первый титул сезона

Алекно: «Блок Волкова — и перед глазами Лондон-2012»

На тай-брейке все началось с точной атаки Михайлова, продолжилось хитрой подачей Нгапета и ударом в блок Бедноржа — 1:1. Однако свое поляк взял уже привычно на подаче, стабильно и с азартом выбивая сибиряков с приема — 7:3. Почти тут же дважды в атаке не забил Нгапет, и счет сократился до 5:7. После смены сторон Эрвин продолжил упираться в блок — 7:8 и вынудил Алекно взять таймаут и очень жестко, не без мата, поговорить с подопечными. Разговор помог — 10:8 в пользу «Зенита» после точной атаки Михайлова. Затем свой третий блок в матче поставил Александр Волков (11:8), а окончательно похоронил интригу Беднорж, который одиночным блоком поймал Любурича — 12:8. В следующем розыгрыше Бартош повторил трюк и после успешного игрового действия отбил пятюню Алекно — 13:8. Точку в матче поставил Волков эйсом — 15:9 и очередные 3:2 по сетам.

После игры Владимир Романович назвал свою команду «мужиками, которые бьются до конца»:

— Для открытия этого прекрасного зала в Новосибирске получился настоящий праздник волейбола. Пусть и закончился он не в пользу хозяев, а в нашу. Думаю, те люди, которые побывали на игре, получили большое удовольствие. Это важно. Мы для этого и находимся здесь, для этого и играем. Я уверен, что со снятием ограничений эта арена будет собирать полные трибуны, чего ей и желаю.

За «Зенит-Казань» я сегодня рад. Рад, что тут мужики, которые бились до конца и завоевали первый титул сезона. Александр Волков сегодня поставил вот этот последний блок Куркаеву, и у меня сразу перед глазами словно олимпийский победный Лондон 2012 года.

— За счет чего удается так здорово играть концовки?

— Опыт, сплоченность, команда. Последнее слово — ключевое, потому что без команды такие игры не выигрываются, — заявил Алекно.



Напомним, что Олимпиаду 2012 года Волков играл на уколах с тяжелой травмой, и именно его блок в третьем сете финала с бразильцами положил начало, пожалуй, главному камбэку в истории российского волейбола — команда Алекно, проигрывая 0:2 по сетам и в концовке третьего, победила со счетом 3:2.

«Зенит-Казань» отправил очередной Суперкубок в свою коллекцию и завоевал первый трофей с декабря прошлого года, когда в финале Кубка России был легко обыгран питерский «Зенит». В этом календарном году в российском мужском волейболе планируется разыграть еще один титул — кубковый Финал четырех должен состояться в конце декабря в Санкт-Петербурге.