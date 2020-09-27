«Зенит-Казань» спасает 17-летний парень. Стыдно должно быть всем»

Почему Алекно назвал победную игру своей команды «антиволейболом»?

Фото: Роман Кручинин / zenit-kazan.com

Старт чемпионата России по волейболу получился очень ярким и непредсказуемым, как мы и обещали. Алексей Вербов со своим «Кузбассом» сходу обыгрывает «Зенит» в Питере (3:1), испытывающий финансовые и кадровые проблемы «Самотлор» творит сенсацию в Белгороде (3:0), вчерашний новичок Суперлиги «АСК» из Нижнего Новгорода в сумасшедшем матче побеждает в гостях «Динамо-ЛО» (3:2, счет пятой партии — 28:26). Однако матч тура состоялся в столице Татарстана, где «Зенит-Казань» принимал своего самого неудобного соперника за последние годы — новоуренгойский «Факел». О том, как северяне вновь были близки к сенсации, что показал в своей первой игре в Суперлиге поляк Бартош Беднорж и почему Владимир Алекно был недоволен после встречи — в репортаже «Реального времени».

«Факел» преткновения

Новоуренгойский «Факел» — одна из самых удивительных и симпатичных команд российского волейбола. Когда-то руководство клуба стремилось подписывать непременно звездных игроков, однако особого результата из года в год это не давало. В 2014-м северяне резко омолодили состав, и казалось, что команду ждут долгие перестроечные времена, как это происходит в последнее время с тем же «Белогорьем». Однако Дмитрий Волков, Егор Клюка, Илья Власов, Иван Яковлев и другие сходу начали давать результат. К нынешнему сезону из той «золотой» молодежи «Факела» в клубе остались только Волков и Денис Богдан, который здорово заявил о себе в прошлом сезоне и должен уверенно заменить уехавшего в Питер Клюку.

— Я никогда не скрывал, что мне нравится Дмитрий Волков, которого я в свое время повез на Олимпиаду. Это игрок с характером, со стержнем. Даже то, что он сейчас остался в «Факеле», показательно. Знаю, что он дал слово руководству клуба и его держит. Это вызывает уважение, — заявил на днях Владимир Алекно.

Волков и компания в последние годы непременно побеждают в регулярном чемпионате в Казани. Так было в феврале 2019-го, и то поражение рассматривалось как новый серьезный щелчок по носу лидерам «Зенита». В тот сезон казанцы также проиграли новоуренгойцам в Польше на клубном чемпионате мира. Однако позже сполна взяли реванш в плей-офф Суперлиги, выиграв в полуфинале два раза по 3:0.

В прошлом сезоне «зенитовцы» под руководством Алексея Вербова также начинали чемпионат домашней встречей с «Факелом», и поражение 0:3 уже не было чем-то удивительным. Команда итальянца Камилло Плачи играла даже без травмированного Волкова нагло и с первых розыгрышей дала понять, что приехала в Казань за победой. И тот матч выиграл именно «Факел», а не проиграл «Зенит-Казань».

Михайлов в отличной форме, Нгапет по-прежнему нестабилен

Казанские волейболисты на новый сезон выбрали себе новый слоган. Теперь он звучит так: «Все будет Z».

— Все будет Z — это когда идешь с друзьями на арену и видишь фанатов в голубых шарфах. Все будет Z — это когда видишь Сурмачевского на подаче и кричишь «эйс». Все будет Z — это когда тебя на волейбол приводили родители, а теперь ты сам ходишь с детьми. Все будет Z — все будет «Зенит-Казань». Все будет Z уже 26 сентября на матче «Зенит-Казань» — «Факел», — пояснялось в обращении казанского клуба.

Большие вопросы перед игрой вызывал состав «Зенита». Так, на казанском этапе Кубка России отсутствовали Бартош Беднорж и Максим Михайлов. Но если поляк хотя бы успел показать себя на кубковых играх в Уфе, то для Макса игра с «Факелом» стала первой за полгода.

Стартовый состав «Зенита» радовал глаз: Бутько — Михайлов, Нгапет — Беднорж, Кононов — Вольвич, Кротков — Голубев. Не попал в заявку на игру только Александр Волков, который одиноко сидел в черной маске в «чистой» зоне рядом с площадкой. По информации «Реального времени», у игрока микротравма и ему еще потребуется некоторое время на восстановление.

«Факел» вышел в своем максимально боевом составе на сегодняшний день: Жуковский — Жигалов, Богдан — Волков, Гуцалюк — Дикарев, Шоджи — Петрушов. Михайлов заработал точной атакой первое очко «Зенита» в новом сезоне. Александр Гуцалюк поиграл мускулами и сделал эйс, выведя «Факел» вперед — 4:3. И тут же гостям свистнули ошибку в расстановке — никто из волейболистов новоуренгойцев даже не возражал. Казанцы тут же сделали небольшой рывок на подачах Бутько — 9:7.

Один из ключевых моментов стартовой партии произошел при счете 18:17 в пользу гостей. Связующий «Факела» Жуковский на чистой сетке имел свободный переходящий удар, но не попал в площадку. Однако это не сломило новоуренгойцев — тут же Дикарев ответил точным блоком и восстановил двухочковое преимущество, которое «Факел» держал на протяжении всей партии.

У «Зенита» совершенно не летела подача — поочередно в сетку вколотили мяч Кононов, Михайлов и Беднорж. В итоге все решалось на очковом балансе, который легко выиграл «Факел» на подаче Волкова — 26:24, и 1:0 в пользу гостей.

Вторая партия началась с классных подач Нгапета — 4:1. Эрвин играл очень нестабильно, как и в концовке прошлого сезона: за рядом удачных действий шли ошибки. Гости словно не заметили рывка хозяев и не только быстренько догнали их в счете, но и перегнали — 5:4. Тут же раздался громкий голос Алекно, и «Зенит» стал намного чище играть как на приеме, так и в защите, что позволило создать необходимый для победы в партии задел — 17:12 после классной скидки Михайлова. Однако гости снова сумели навязать борьбу в, казалось, безнадежной ситуации. Такие партии в матчах «Зенит-Казань» — «Факел» приходилось видеть и в прошлом сезоне, и в позапрошлом. Но казанцы своего не упустили — 25:22, и 1:1 по сетам.

Третий сет получился, пожалуй, самым зрелищным в матче. У «Зенита» активизировался блок, Михайлов подловил атаку Волкова, а Беднорж остановил Жигалова. Казалось, казанцы снова создали себе комфортный очковый задел, однако «Факелу» раз за разом удавалась погоня. Хозяевам в какой-то мере даже повезло, что совсем не пошла игра в этот вечер у Волкова — именно в третьей партии он отправился в запас. Однако заменивший его Володин не помог, а точку поставил удар Михайлова по линии — 25:23.

После матча Максим рассказал о своем физическом и эмоциональном состоянии:

— Была действительно тяжелая игра. Для меня она стала первой за полгода. Играли очко в очко. Были как хорошие моменты, так и плохие. Мы провалились на подаче, за счет чего соперник набирал легкие очки. В остальных моментах сыграли не так плохо, но это только начало сезона — конечно, есть над чем работать.

— Как ощущаешь себя после отсутствия игровой практики на такой длительный срок?

— Стараюсь максимально быстро войти в игру, набрать оптимальные кондиции, потому что без игровой практики пропадает чувство уверенности. Мне нужно как можно больше играть сейчас и отдаваться игре полностью. Я сейчас не нахожусь в оптимальных кондициях, есть на это причины. Но это не оправдание, а повод для того, чтобы еще больше работать

— В чем причина плохой подачи?

— Наверное, неуверенность. Плохая подача — это в первую очередь неуверенность. Возможно, довлел результат, — вполне уверенно заявил после игры Михайлов.

В итоге казанский «Пулемет Максим» стал самым результативным игроком встречи, наколотив 28 очков и показав 55% реализации атак.

Дебют Бедноржа: ни одной ошибки на приеме за 38 попыток

Отдельно хотелось бы заострить внимание на Беднорже — в атаке поляк играет не в привычной силовой манере «Зенита», а больше выцеливает блок-ауты по рукам соперников. Его удары не так мощны, но исключительно точны. Хотя во второй половине встречи разошелся и Бартош, исполнив несколько запоминающихся мощных атак. В итоге он набрал 17 очков (столько же, сколько и Нгапет) при реализации 41%, поставил 2 блока и сделал 2 эйса.

Но самое главное, чем поразил в стартовой игре Беднорж, — это игра на приеме. Он показал просто фантастические цифры — 74% позитивной доводки и 32% — отличной. В него подавали целых 38 раз, и он ни разу не ошибся. В российской Суперлиге такие цифры у принимающих встретишь редко, а здесь польский доигровщик блестяще проявил себя в этом компоненте уже в дебюте.

— Мы играли не слишком хорошо, но я рад, что дебютировал в составе «Зенита» и команда победила. У нас проблемы с взаимопониманием на площадке, так как мы впервые сыграли вместе из-за проблем в межсезонье. Нужно время поймать необходимый ритм. Ощущения самые невероятные, — говорил после игры Бартош.

Шикарный выход Лабинского, упрек остальным от Алекно

Четвертая партия получилась для «Зенита» ужасной — подопечные Алекно допустили 13 собственных ошибок (всего — 42 за матч и сразу 30 ошибок на подаче, это очень много). При счете 7:9 Беднорж единственный раз в матче, казалось, все же сделал ошибку на приме. Мяч от его рук улетел на сторону соперника, однако никто из игроков «Факела» не сдвинулся с места и он упал точно в площадку. Поляк с приема заработал очко!

Однако при счете 21:23 ключевую ошибку в партии допустил, к сожалению, именно Бартош. При атаке он задел сетку и отдал очко сопернику. Жигалов своим ударом в центр площадки поставил точку в сете и перевел игру на тай-брейк.

«Факел» сразу завладел преимуществом в одно очко и не терял его до середины сета. При счете 8:8 у «Зенита» на подачу вышел 17-летний Михаил Лабинский — игрок, которого в этот вечер из всех присутствующих в Центре волейбола знали единицы. Разумеется, это был его дебют в Суперлиге. Казанцам удалось заработать сразу два брейковых очка и выйти вперед — 10:8. Выход юного волейболиста в такой решающий момент показался со стороны удивительным, однако еще более удивительной была невозмутимость, с которой тот вводил мяч в игру. В итоге много ошибавшийся Нгапет все-таки забил решающий мяч в доигровке и принес «Зениту» победу — 15:13 и 3:2.

Владимир Алекно дал очень краткую, но максимально емкую характеристику игре:

— Антиволейбол. Просто отвратительный. Испугались тех, кого уже, как говорят, отбоялись. Сегодня «Зенит-Казань» спасает 17-летний парень. Стыдно должно быть всем.

Главный тренер «Факела» Камилло Плачи был более милосерден и обе команды похвалил:

— Я очень доволен сегодня игрой «Факела». Из-за отмены игр Кубка России у нас не было игровой практики перед чемпионатом страны, поэтому я особенно доволен тем, как мы выглядели, но немного разочарован результатом. У нас были равные шансы на победу, все решили два очка в конце пятой партии.

Обе команды показали довольно хорошую игру. Зрители тоже остались довольны, все уже давно ждали волейбола. В последние годы у нас получаются интересные матчи с «Зенитом», эти игры похожи на драматический спектакль. Я рад этому.

— У Дмитрия Волкова сегодня совсем не пошла игра и в итоге вы отправили его в запас. Что с ним?

— Часто случается, что у игрока бывает не его день. Сегодня такой вечер выпал на долю Димы. Такое бывает у любого спортсмена. Ничего страшного не произошло. Будем работать, — заявил Плачи.

Таким образом, «Зенит-Казань» наконец-то обыграл «Факел» на своей площадке в регулярке и набрал два очка в турнирную таблицу. Услышали ли игроки Владимира Алекно и его упреки, можно будет узнать уже в ближайшую субботу в матче за Суперкубок. Казанцы отправятся в Новосибирск играть с действующим чемпионом Суперлиги «Локомотивом». В отличие от «Факела», с «Локо» «зенитовцы» играют исторически лучше. Однако стартовая встреча чемпионата вскрыла столько проблем «Зенита», что впервые за долгое время фаворитом на бумаге в сибирском матче будет именно соперник казанцев.