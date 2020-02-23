«Зенит» снова обыграл «Локо» в Новосибирске, но не сделал заявку на Финал шести в Казани

После вылета из Лиги чемпионов у команды Вербова осталась только Суперлига

Сезон для казанского волейбольного клуба получается пока волнообразным. Вслед за обидными поражениями идут красивые победы, вслед за упущенными кубками на международной арене появляются шансы на российские титулы. Один из них уже удалось завоевать — в декабре в Москве «Зенит» не отдал ни одной партии соперникам в Финале четырех Кубка России. Хотя в финальную пульку казанцы могли и не попасть, так как на полуфинальном этапе были близки к поражению в Новосибирске, но сумели переломить ход неприятно складывавшейся встречи. Накануне команды вновь встречались в Сибири, но уже в рамках Суперлиги. «Зенит» на этой неделе официально вылетел из Лиги чемпионов, поэтому чемпионат России остается для него единственным турниром до конца сезона, который и так в олимпийский год получается укороченным. О том, как казанцы вновь обыграли грозного соперника на его площадке, но могут так и не занять первое место по итогам «регулярки», — в материале «Реального времени».

Лигочемпионский провал

В этом году «Зенит-Казань» участвовал в еврокубках уже тринадцатый раз подряд и впервые в своей истории не сумел преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. Краха ничто не предвещало — группа была вполне проходимая: бельгийский «Маасейк Греньярд», польский «Ястшембски» и турецкий «Халкбанк». Три поражения в шести матчах с таким составом, как у казанцев, не прогнозировались ни при каких раскладах. Однако сначала случился провал в Бельгии — встреча игралась сразу после клубного чемпионата мира в декабре. «Зенит» вел 2:0 по партиям, но уступил 2:3. Затем было необъяснимое поражение дома от поляков, когда Вербов и компания проиграли матч на тай-брейке со счета 14:9 в свою пользу. По-настоящему закономерным можно назвать только поражение от «Ястшембски» в ответной игре в Польше (1:3), которое и лишило «зенитовцев» практически всех шансов на выход из группы.

— Жизнь на этом не останавливается, будем бороться за Финал шести. За то, чтобы он прошел в Казани, — сказал наставник казанцев в беседе с корреспондентом «Реального времени».

— Уже не первый раз в сезоне «Зенит» расслабляется, когда уверенно ведет в счете в одной из партий…

— Да, по сути, это единственный момент, в котором мне, как тренеру, придется разобраться. Наши ребята не имели права расслабляться в прошедшей игре с той же «Новой». Они — аутсайдеры, решают свои задачи, поэтому легко могли наказать. Если смотреть в целом по сезону, то это уже действительно не первый эпизод. По сути, две такие проигранные партии стоили нам вылета из Лиги чемпионов. Эти две игры я пересмотрел, наверное, раз десять, но не увидел каких-то таких моментов, в чем можно обвинить ребят. Пожалуй, это случай. Наверное, так должно было произойти. Как и в случае с нашей победой, например, на полуфинальном этапе Кубка России в Новосибирске, где мы также смогли переломить игру. Мы вытащили почти проигранный матч, а затем в Москве выиграли кубок. Это — спортивная жизнь.

— Неужели совсем нет надежды, что соперники проиграют в оставшихся матчах Лиги чемпионов и у «Зенита» появится шанс?

— Я в это, если честно, совсем не верю. Нам, кроме себя, винить некого. Наша команда, в которой собраны такие мастера, должна брать свое сама, как бы хорошо ни играл соперник. Мы для этого имеем все ресурсы, все возможности. Надеяться на то, что «Берлин» поедет в Кемерово побеждать? Сделают так — молодцы. Но они это будут делать не для нас, а для себя. Но мы в это не верим.

Алексей Вербов: «Наша команда, в которой собраны такие мастера, должна брать свое сама, как бы хорошо ни играл соперник». Фото zenit-kazan.com

Так и произошло. «Берлин» доигрался до пятой партии в Кемерово, но все равно проиграл. Да и остальные матчи, которые могли дать «Зениту» шанс, сложились не в пользу казанского клуба. После поражения поляков в Бельгии и вовсе не оставалось даже математических шансов, так как второе место в группе занял «Греньярд Маасейк», а «Зенит» остался третьим. Понятно, что выводы по такому провалу будут делать уже по окончании сезона — с 2011 года казанцы играли во всех Финалах четырех турнира, а саму Лигу чемпионов выигрывали за это время шесть раз. После нынешнего результата на международной арене у спонсоров есть право задать серьезные вопросы, так как финансирование клуба осталось на том же уровне и состав «зенитовцев» позволял рассчитывать на серьезный результат даже с молодым тренером у руля и Максимом Михайловым, переведенным из диагонали в доигровку.

По сценарию осенней битвы

Но сезон на этом не закончен — «Зенит-Казань» до начала апреля будет выступать в чемпионате России. Нагрузка в связи с провалом в Лиге чемпионов теперь заметно снизится, поэтому подопечные Вербова будут голодны до победы в турнире во много раз сильнее, чем перед его стартом. Понятно, что команду задело майское поражение в финале «Кузбассу», но ход нынешнего сезона должен добавить мотивации еще больше. Главный матч в битве за победу в регулярном чемпионате «Зенит» играл накануне в Новосибирске. «Локомотив» проводит отличный сезон и проигрывал до отчетной встречи лишь дважды в 16 матчах. Новосибирцы и казанцы в этом сезоне уже выдали один шикарный матч на полуфинальном этапе Кубка России (3:2 в пользу «Зенита»), теперь в чемпионате повторили и сценарий игры, и ее результат.

По сравнению с ноябрьским матчем кубкового полуфинала в составах команд произошли лишь незначительные изменения, да и те — в линии блокирующих. У новосибирцев выздоровел Ильяс Куркаев, а у «Зенита» в новом году в старте стабильно стал выходить Вадим Лихошерстов. Полностью стартовые составы выглядели так: у «Локо» вышли Джизга — Бакун, Щербинин — Куркаев, Савин — Ивович, либеро — Мартынюк. Вербов выпустил привычное для последних игр сочетание: Бутько — Соколов, Михайлов — Нгапет, Вольвич — Лихошерстов, либеро — Голубев.

«Зенит» почти сразу завладел инициативой, делая брейк за брейком на подачах своих лидеров — 9:5. Постепенно «Локомотив» пришел в себя, однако уверенно в атаке действовал Цветан Соколов, который в первой половине партии не допустил ни одной ошибки в атаке. После классного пайпа Михайлова счет стал 17:11. На подачах вышедшего на замену Захарова хозяева сократили расстояние до двух очков — 16:18. Вербову даже пришлось менять Михайлова на Воронкова, который усилил прием и помог наконец-то сняться с неудобной подачи новосибирцев. В концовке партии включился в игру Эрвин Нгапет, сделавший такой нужный эйс — 21:17. Но не вовремя начал вдруг ошибаться Соколов, неточные атаки которого позволили «Локо» приблизиться вплотную — 21:22. В следующем розыгрыше Цветан и вовсе коснулся сетки, и счет сравнялся. После блока Куркаева команда Пламена Константинова впервые в матче вышла вперед — 23:22.

Второй сет начался с лидерства «Локомотива». Фото zenit-kazan.com

В итоге в первом сете все решалось на «больше-меньше». На подачах Вольвича «Зениту» удалось выйти вперед, однако буквально в следующем розыгрыше гости снова коснулись сетки на блоке — 27:26 в пользу Новосибирска. Первый темп от Вольвича — и счет уже снова равный, 30:30. После пайпа Нгапета — 35:35. Красивую точку затяжным розыгрышам старта матча поставила подача Александра Бутько. Кому как не ему знать все особенности площадки «Севера» — здесь связующий провел большую часть своей карьеры. 38:36 в пользу «Зенита» — сценарий ноябрьского матча повторился, казанцы также оказались сильнее в первой партии.



Второй сет начался с лидерства «Локомотива». Впервые в матче им удалось вырваться вперед на три очка — 10:7. При счете 11:15 Алексей Вербов был вынужден брать тайм-аут и подробно объяснять своим подопечным, как справляться с атаками диагонального соперника Константина Бакуна. После этого перерыва удалось чуть подтянуться в счете, однако у новосибирцев по-настоящему разыгрались доигровщики Сергей Савин и Марко Ивович. На подачах Михайлова удалось приблизиться почти вплотную — 19:21. Однако своего «Локо» уже не упустил и довел второй игровой отрезок до победы — 25:20 и 1:1.

Красная карточка Вербову

Третья партия началась с рывка «Локомотива» (5:2), однако «Зенит» не отпустил соперника (6:6). Хозяева большинство очков набирали на эмоциях, казанцам же не хватало расслабленности. Плюс начала раз за разом повторяться одна и та же техническая ошибка — касание сетки при игре на блоке.

— Мы сами все отдаем. Все накаты их мы обязаны принимать в три метра. Они накатывают — мы выкидываем, — был эмоционален Вербов в своем тайм-ауте при счете 6:8.

Новосибирцы снова начали наращивать преимущество — 15:9. Казанцы продолжали играть скованно и допускать множество своих ошибок — посыл Алексея Игоревича до команды так и не дошел.

При счете 13:19 случился совсем не тривиальный для волейбола эпизод — тренеру казанской команды была показана красная карточка. Капитан «Зенита» Александр Бутько долго разговаривал с судьей по поводу этого эпизода, однако судья был непреклонен и сослался на показания второго судьи, который четко зафиксировал недисциплинированное поведение тренерского штаба казанцев. Ранее желтую карточку получил Эрвин Нгапет. Все это придало игре дополнительный нерв, команды долго кружили вокруг инспектора и судей после специального розыгрыша, который играется после того, как одна из команд получает красную. Это завело французского доигровщика — Нгапет сделал два эйса подряд, 15:20. Однако довести партию до победы у хозяев получилось без особого труда — 25:20 и 2:1 — ход ноябрьского полуфинала продолжил повторяться как под копирку.

Казанцы начали укороченный сет с двух брейков подряд на подаче Бутько. Фото zenit-kazan.com

В четвертом сете стартовый рывок удался уже гостям — 6:4. На площадке у казанцев появились Федор Воронков и Алексей Кононов. «Зенит» продолжил наращивать темп и повел 14:9, очередной отрыв удалось сделать на подачах Михайлова. Пламен Константинов вместо Бакуна выпустил Павла Круглова, место Джизги занял Абаев, появился вместо Ивовича и Алексей Родичев, который недавно спровоцировал своего тренера на главный мем года в российском волейболе. После классного одиночного блока от Бутько счет стал уже 17:10 в пользу гостей. Довести партию до победы для «Зенита» уже не составило труда — 25:19. Снова новосибирцы и казанцы доигрались до тай-брейка.

В пятой партии обе команды поменяли составы относительно стартовых раскладов. У «Локо» остался в доигровке Родичев, а у «Зенита», помимо оставшихся на своих позициях Воронкова и Кононова, в диагональ перешел Максим Михайлов, отправив Цветана Соколова в запас. Казанцы начали укороченный сет с двух брейков подряд на подаче Бутько. Это позволило им к смене сторон уверенно вести с преимуществом в три очка. Хотя в один из моментов счет стал равным (4:4) после ошибки в атаке Воронкова — доигровщик забил мяч, но коснулся сетки.

«Зенит» продолжил наращивать преимущество — 10:6. На подаче вышедшего на замену Ивовича счет стал 9:10 и даже мог сравняться, если бы не точный хитрый удар Нгапета по рукам блокирующих. В итоге 15:11 и 3:2 по сетам — победа «Зенита» и полное повторение сценария кубкового матча трехмесячной давности.

Расклады конца «регулярки»

Победа позволяет команде Вербова практически наверняка рассчитывать на попадание в двойку лучших команд по итогам регулярного чемпионата. Это позволит миновать стадию плей-офф и сразу напрямую выйти в Финал шести. Саму финальную пульку в начале апреля должна будет принять команда, которая выиграет «регулярку». Несмотря на поражение, «Локомотив» остался на первом месте в турнирной таблице и опережает казанцев на одну победу и четыре очка. В запасе у новосибирцев домашняя встреча с «Динамо-ЛО» и выезд в Уфу к «Уралу».

У казанцев впереди сразу три игры — дома и в гостях с сургутской «Газпром-Югрой» и дома с нижегородским АСК. Фото zenit-kazan.com

У казанцев впереди сразу три игры — дома и в гостях с сургутской «Газпром-Югрой» и дома с нижегородским АСК. «Зенит» имеет хорошие шансы выиграть все три матча, однако максимум сможет набрать только 47 очков и лишь сравняется по количеству побед с «Локо». Если «железнодорожники» не потеряют ни одного очка до конца «регулярки», то финишируют первыми с 48 очками. Рассчитывать, что команда Пламена Константинова отдаст хотя бы партию дома «Динамо-ЛО», наивно, а вот «Урал» в Уфе вполне может преподнести сюрприз, отобрать очки у лидера и отправить Финал шести Суперлиги в Казань.

Таким образом, второй раз за сезон «Зенит» оказывается в ситуации, когда многое в распределение мест будет зависеть от соперников. Когда все зависело только от казанцев — они преодолели трудности, выиграли почти проигранный полуфинал в Новосибирске, а затем в красивом стиле взяли и Кубок России. Есть теоретический шанс, что «Локомотив», даже выиграв регулярный чемпионат, откажется от проведения Финала шести и тогда он автоматически достанется казанцам.

Руководители сибирского клуба хотят очень красиво распрощаться со старенькой ареной под названием «Север», которая находится в Сосновом Бору, и провести Финал шести именно там. С нового сезона «Локо» будет выступать уже на новом стадионе в центре города. Однако «Север» не соответствует всем нормам для проведения финальной пульки, которые указаны в положении соревнований под эгидой ВФВ. Так, игровой зал обязательно должен вмещать не менее 3 тысяч зрителей, а в нынешнем новосибирском зале помещается в лучшем случае 2,5 тысячи. По информации «Реального времени», на случай, если в ВФВ не пойдут на уступки, руководство «Локомотива» готовит запасной вариант — проведение Финала шести в Калининграде. Там сейчас выступает аффилированная с «железнодорожным» клубом женская команда. Ее домашней площадкой является калининградский дворец спорта «Янтарный», который построен по прототипу казанского «Баскет-холла». Основная арена сооружения вмещает порядка 7 тысяч зрителей и не раз принимала матчи волейбольной Мировой лиги с участием сборной России.