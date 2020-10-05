Бывшие земли КВЗ выведут «Унистрой» в лидеры по объемам застройки

Проект планировки территории держат в секрете, но эксперты уверены, что тянуть застройщик не станет — скоро ему возвращать 100 млн рублей

«Унистрой» завершил сделку по оформлению в собственность 19,9 га в Адмиралтейской слободе, которые принадлежали АО «Казанский вертолетный завод». «Джи-Групп», держатель бренда «Унистрой», сообщила о переходе права собственности на земли, которые были выкуплены аффилированной с ней фирмой «СпектрПодряд» почти за 1 млрд рублей. В результате, как подсчитало «Реальное время», девелопер увеличил портфель проектов в полтора раза: с нынешних 227 тысяч до 337 тысяч кв. м, обогнав остальных застройщиков Казани. Правда, за это превосходство ему пришлось переплатить «сверху» 1—1,5% доходности к миллиардному займу. Участники рынка уверены, что уже в начале будущего года компания начнет забивать первые сваи под жилье комфорт-класса, а цена стартует от 100—120 тысяч рублей за квадратный метр.

Последние сливки — в Адмиралтейской слободе?

Татарстанское управление Росреестра зарегистрировало за «Джи-Групп» права собственности на бывшие производственные земли и здания «Казанского вертолетного завода» общей площадью 19,95 га. Этот земельно-имущественный комплекс, изначально оцененный в 1,9 млрд рублей, был продан с торгов с последней попытки с двукратным понижением цены — за 964 млн рублей. Его покупателем стала казанская компания «СпектрПодряд», чей бенефициар Ильфат Гильфанов выступил поручителем облигационного займа в 1 млрд рублей для СК «Унистрой» (именно на эти деньги и покупались земельные активы, — прим. ред.).

В минувшую пятницу стало известно, что «золотые земли», которые КВЗ хотел сам застраивать еще 10 лет назад, переведены в собственность «Джи-Групп». Сам застройщик, как выяснило «Реальное время», не собирается тянуть с их освоением и готовится начать строительство в будущем году. Учитывая, что в этом году исполком Казани выдал минимальное за последние годы количество разрешений на строительство жилья — всего 44 против обычных 60—70, то будущие комплексы в Адмиралтейской слободе могут оказаться последними сливками на рынке новостроек Казани.

В распоряжение «Джи-Групп» перешли восемь смежных земельных участков. Фото kzn.ru

Согласованного проекта планировки пока нет

В распоряжение «Джи-Групп» перешли восемь смежных земельных участков, площадь которых варьируется от 5 тысяч до 166,8 тысячи кв. м. Кроме того, в собственность «Джи- групп» перешло 38 зданий и помещений.

Чтобы понимать ценность месторасположения для предстоящего жилищного строительства, нужно хорошо ориентироваться на этой местности. Однако из-за оборонного статуса КВЗ внешним экспертам-девелоперам оказалось затруднительно дать объективную оценку. В «Джи-Групп» и в СК «Унистрой» пока воздержались от комментариев по оценке перспективности земель.

— Слишком мало времени прошло с момента их приобретения, — объяснил «Реальному времени» заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов, предложив вернуться к теме позже.

Скорее всего, пауза связана с тем, что проект планировки территории пока не согласован, но в том, что он точно есть, сомневаться не приходится, рассуждают источники среди архитекторов. По их словам, о предстоящей застройке этой территории было известно 2 года назад, а во время публичных слушаний по проекту застройки старого русла Казанки и Адмиралтейской слободы назывались масштабы и регламенты жилищного строительства.



Как следует из постановления исполкома Казани, объем нового жилищного строительства в пределах проекта планировки составляет 176,6 тысячи кв. м. Одним словом, остается дождаться утверждения проекта планировки территории, чтобы понять, когда и с чего начнут распечатывать «золотой треугольник» по улице Адмиралтейской. В дальнейшем предполагается застройка улиц Клары Цеткин (около 27 тысяч кв. м) и улицы Поселковой (13,3 тысячи кв. м). Но кому достанутся эти территории, пока публично не обсуждалось.

Как следует из постановления исполкома Казани, объем нового жилищного строительства в пределах проекта планировки составляет 176,6 тысячи кв. м. Фото kzn.ru

2021 год — финальная стадия проектов «Унистроя»

Сегодня ГК «Унистрой» по объемам строительства немного уступает казанским застройщикам. По данным сервиса «Дом.РФ», на 1 октября в работе компании находятся проекты на 227 тысяч кв. м жилья (включая те, что за пределами Татарстана). Впереди — «#СуварСтроит» с портфелем проектов на 239 тысяч кв. м, ижевский «КОМОСстрой» — 244 тысячи кв. м, а позади — «Ак Барс Девелопепмент» с портфелем в 216 тысяч кв. м. Однако в 2021 году «Унистрой» подойдет к финалу своих девелоперских проектов в Казани. По данным «Дом.РФ», в будущем году завершается реализация проекта «Art City», застройка в жилом комплексе «Весна» и в малоэтажном комплексе «Царево Village» в селе Кощаково. Правда, продолжится строительство жилого комплекса в Дербышках, кроме того, анонсирован еще один большой проект — ЖК «Лето». Приобретение земель в Адмиралтейской слободе открывает новые возможности.

Новый участок был выкуплен 24 сентября с последней попытки через «СпектрПодряд», следует из опубликованного сообщения «РТ-Капитал» (организатор торгов). Как рассказали в компании, изначально предполагалось, что торги пройдут в три раунда при поэтапном понижении цены, но не ниже уровня отсечения в 964 млн рублей. «Если бы на третьем (раунде) торгов от «Унистроя» вновь не было бы заявок, то земли бы вернулись в собственность «Вертолетов России», — рассказал источник в компании. По его словам, в этом случае пришлось бы обсуждать передачу в аренду или того хуже — продавать по частям.

«РТ-Капитал» доволен сделкой

Несмотря на двукратное снижение стартовой цены, в «РТ-Капитал» все равно считают продажу актива удачным. «Мы понимаем, что продать землю в непростое время выше рынка было невозможно», — отметили организаторы торгов.

Для оплаты земель татарстанский девелопер разместил 22 июня облигационный заем на 1 млрд рублей сроком на 3 года. Облигации обеспечены поручительством ООО «СпектрПодряд», бенефициаром которого выступает Ильфат Гильфанов. Ставка определена на уровне 12,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,1% годовых. Изначально «Джи-Групп» планировала провести заимствование во второй половине марта, рассчитывая на диапазон доходности в 11—11,5% годовых.

В этом году темпы строительства многоквартирного жилья в Татарстане упали на треть. Фото Максима Платонова

Потеряв на размещении 1—1,5%, «Унистрой» договорился о поэтапном погашении долга. 10% от номинала должны быть выплачены во время выплаты 6-го купона (т. е. 100 млн рублей должно быть возвращено с премией через полтора года), 15% — во время выплаты 7—12-го купонов. Полное погашение должно быть произведено в июне 2023 года. Таким образом, условия возврата займа заставляют форсировать процесс строительства и продажи жилья в Адмиралтейской слободе. Условия определены проектом планировки территории «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода», который был утвержден исполкомом в 2019 году.

Стоит отметить, что в этом году темпы строительства многоквартирного жилья в Татарстане упали на треть. По данным сервиса «Дом.РФ», построено 552 тысячи кв. м, тогда как стоимость жилья наоборот выросла на 12%. Средняя стоимость квадратного метра жилья составила 69,9 тысячи рублей. Средний платеж по ипотеке — 24,9 тысячи рублей при доходе семьи в 75 тысяч рублей.

Это лучше, чем Азино

Участники рынка уверены, что уже в начале будущего года «Унистрой» начнет забивать первые сваи под жилье комфорт-класса, а цена стартует от 100 тысяч рублей за квадратный метр. Причем, застройщик будет осваивать земли самостоятельно и делиться с другими участниками рынка не собирается.

— Нет смысла откладывать строительство. Для этого и купили, чтобы осваивать, — рассуждает генеральный директор компании «ЖИК» Эмиль Хуснутдинов. — Пока тренд нормальный, спрос хороший, место замечательное. Они будут осваивать. В процессе освоения территории этажность жилья — 5—8 этажей — изменена не будет. Это железно.

По его мнению, достаточно будет двух-трех лет для полного освоения участка. «Это знаковое место. Это исторический центр. Здесь будут развиваться парки и скверы. Если все готово, то за 2-3 года», — привел ориентиры Эмиль Хуснутдинов.



С ним отчасти согласен глава компании «Ак Таш» Газинур Ахметов. «110 тысяч кв. м — это не так много. За 1,5—2 года можно построить», — считает он.

— В Казани свободной земли больше нет. Соответственно, вся планируемая площадь будет реализована, — говорит гендиректор АН «Счастливый дом» Анастасия Гиззатова. — У них отличное месторасположение, и в принципе, всегда комплексный подход. Ничего нового не скажу — это будет интересный проект, и инвесторы, наверняка, уже выстроились в очередь. Им стоит рассчитывать на ценник около 100 тысяч рублей за 1 кв. м, — считает она.

В этом с ней согласен Эмиль Хуснутдинов. «Думаю, что ценник в 100—120 тысяч можно спокойно поставить. Это гораздо лучше, чем Азино», — считает он.



Выход нового проекта не отразится на жилищном рынке, так как мало сейчас выдается новых разрешений на строительство жилья, уверены собеседники издания. «Рынок проглотит радостно, потому что в этом направлении новых интересных предложений нет. На момент их выхода будет не так много новых предложений», — заключила Гиззатова. Впрочем, от производственных земель собираются освобождаться еще несколько оборонных предприятий Казани, так что это лишь начало большого пути по реновации советского наследия, заметил представитель ОПК.