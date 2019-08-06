«Адмиралтейка 2.0»: ТЦ на месте «Адмирала», новостройки на землях КВЗ и парки в частных владениях

В Казани согласовали проект планировки Адмиралтейской слободы

Власти Казани утвердили проект планировки Адмиралтейской слободы, о реновации которой заговорили еще в 2011 году. Известный казанский градостроитель Александр Дембич недоумевает, почему из нового проекта исчез песчаный мыс и почему разработчики предлагают разбивать парки на землях, находящихся в частной собственности. Правда, реализовать проект все равно удастся не скоро — музей «Адмиралтейская верфь» так и не получил финансирования из Москвы, а парк «Старое русло» даже не спроектирован. Похоже, активное развитие в слободе получит разве что застройка коммерческого жилья — до конца года КВЗ освободит 19 гектаров земли для девелоперов. Подробнее о том, какой видят «Адмиралтейку» чиновники, — в материале «Реального времени».

Проект есть, денег — нет

Исполком Казани утвердил проект планировки территории «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода», соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства. Реновация этого района обсуждается еще с 2011 года, но «Адмиралтейка» до сих пор остается во многом депрессивной и неблагоустроенной территорией.

Новый проект планировки охватывает территорию в 349,2 гектара. Он предполагает сохранение и регенерацию исторической среды, которая включает Зилантов монастырь (1681 г.), Макарьевскую церковь (1875 г.), депо-1, Петрушкин разъезд (1875 г.), территории судостроительных верфей XVIII—XIX веков и другие объекты. Еще одна первоочередная задача — экологическая реабилитация старого русла Казанки. Кроме того, проект предусматривает создание музейно-выставочных зон, парка, организацию набережных, строительство и реконструкцию мостов, в том числе Горбатого моста, строительство нового жилья, школ, детских садов и даже торгового центра.

Но утверждение документа еще не говорит о воплощении всех этих замыслов в реальность, тем более в ближайшее время. В пресс-службе исполкома Казани пояснили, что проект планировки подразумевает перспективу развития данной территории и что этим документом муниципалитет сможет руководствоваться в том числе при согласовании девелоперских проектов. Реновация Адмиралтейской слободы теоретически может затянуться и на 5, и на 10, и на 50 лет. К тому же в исполкоме дали понять, что бюджет города не резиновый и что источники финансирования проекта не определены.

Исполком Казани утвердил проект планировки «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода». Фото kzn.ru

«Интересы собственников земельных участков игнорируются»

Завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич, стоявший у истоков разработки концепции возрождения Адмиралтейской слободы, высказал недоумение по поводу проекта планировки территории, который разработал «Казгражданпроект» и который в итоге прошел согласование в исполкоме. Дембич отметил, что разработанная им концепция в какой-то степени учитывалась в зонировании, однако сами подходы к проектированию вызвали у него немало замечаний.

— У них вообще исчез песчаный мыс — это бывшая пескобаза, которая находится ниже дамбы береговой защиты. Во всех предыдущих проектах он был, а здесь вдруг они его решили убрать. Может, решили, что там нет береговой защиты. Но это очень странное для меня решение. Вместо того, чтобы предложить создать береговую защиту по мере необходимости, они его (мыс, — прим. ред.) просто убрали, хотя на самом деле он существует, — говорит Александр Дембич.

Архитектор обращает внимание на то, что «Казгражданпроект» уже разрабатывал проект планировки Адмиралтейской слободы и что тогда песчаный мыс предполагалось сохранить. Кроме того, по его словам, разработчики нового документа игнорируют интересы собственников земельных участков.

— Где-то они не показывают территорию, которая примыкает к территории Порохового завода, как парковую. А территорию «Сувара», где сейчас складской комплекс, который в компании хотели превратить в террасное малоэтажное жилье, они отдают парку. Как будто они вообще не работают с собственниками земельных участков. Я вижу еще много таких мест в проекте. Есть собственники земельных участков, у них есть строительные намерения. Уже 10 лет эти вопросы прорабатываются, они (разработчики проекта планировки, — прим. ред.) просто все игнорируют. Это все кажется мне странным, — отметил Дембич.

Добавим, что в утвержденный проект планировки практически не вошли и предложения знаменитого московского архитектора Сергея Чобана. Хотя его архитектурное бюро SPEECH специально привлекали для создания мастер-плана для Адмиралтейской слободы. Правда, такие масштабные идеи Чобана, как строительство музея воды XXI века, конгресс-центра и других объектов, казанские градостроители не одобрили, в том числе из-за их высокой стоимости и нереализуемости.

Как местные жители вносили «нецелесообразные» предложения

Проект планировки Адмиралтейской слободы, как и положено, обсуждался широкой общественностью. Правда, по новым правилам — только в электронном формате. В результате, как указано в сборнике документов исполкома, в ходе обсуждения всего от местных жителей поступило четыре замечания и предложения.

Одно из них касалось не напрямую проекта планировки, а благоустройства конкретного двора, поэтому его сочли «нецелесообразным».

Другой участник слушаний предлагал отказаться от дальнейшего строительства широких дорог, что ухудшит и без того неблагоприятную экологическую ситуацию в Адмиралтейской слободе. Просил благоустроить тротуары и организовать велодорожки. В целом и это предложение признали «нецелесообразным», но указали, что велосипедное движение уже предусмотрено по улице Большой вдоль старого русла реки Казанки, улицам №3, №4, №5, по улицам Иовлева, Несмелова, Серп и Молот, вдоль Кировской дамбы, по улице Боевой.

Два предложения касались реализации проектов по улице Брюсова. Один из участников слушаний предлагал «выделить в отдельное зонирование существующую лодочную станцию на Брюсова», чтобы кататься на лодках и яхтах могли не только жители коттеджных поселков премиум-класса, но и рядовые казанцы. Второй участник просил перевести участок на пересечении улиц Большой и Брюсова в зону религиозных сооружений, мотивируя это тем, что раньше на этом месте была мечеть №2 Адмиралтейской слободы. Оба предложения исполком не посчитал нужным учитывать, сославшись на их «нецелесообразность».

Проект музея уже согласован профильными министерствами в республике, но федеральный Минкульт пока не выделил на него денег. Фото ГУП «Татинвестгражданпроект»

Судьба «Адмиралтейской верфи» остается под вопросом

Однако более подробно остановимся на конкретных объектах, которые могут появиться в рамках утвержденного проекта планировки «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода». Один из них — музей «Адмиралтейская верфь», который должен находиться в районе улиц Боевой и Клары Цеткин. По проекту он представляет 4-этажное здание в виде буквы «П» площадью 3600 кв. м. Ранее сообщалось, что для его строительства требуется 461 млн рублей, которые планировалось получить из федерального бюджета.

Как рассказала «Реальному времени» помощник президента РТ Олеся Балтусова, проект музея уже согласован профильными министерствами в республике, но федеральный Минкульт пока не выделил на него денег.

По ее словам, в Минстрое и Минкульте подавали пакет документов для участия проекта «Строительство музейного комплекса «Адмиралтейская верфь» в конкурсе федеральной адресной инвестиционной программы на 2018, 2019 и 2020 годы.

«5 февраля 2018 года Министерством культуры РТ направлена заявка в адрес заместителя Министра культуры РФ О.В. Рыжкова на выделение в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на софинансирование проекта. По устной информации, поступившей от Министерства культуры РФ, заявка была рассмотрена, положительного решения по вопросу софинансирования проекта пока не принято. 29 декабря 2018 года распоряжением КМ РТ выделено 11 452,7 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий, приуроченных к 300-летию Казанского Адмиралтейства», — сообщила Олеся Балтусова в ответ на запрос «Реального времени».

Как ПСО «Казань» Адмиралтейский пруд очищало

Кроме всего прочего, проект планировки, утвержденный исполкомом, должен улучшить экологическую ситуацию в Адмиралтейской слободе и озеленить территорию. В «Положении об очередности планируемого развития территории» указано, что в первую очередь будут проводиться мероприятия по экологической реабилитации пруда Адмиралтейский.

Пруд «Адмиралтейский», более известный как старое русло Казанки, был основан в 1957 году и на протяжении 50 лет принимал сточные воды близлежащих предприятий. Еще в 2013 году было объявлено, что пруд несет экологическую угрозу, оцениваемую убытками в 1,4 млрд рублей. В 2016 году воду в нем отнесли к категории «экстремально грязная».

Очистка водоема началась еще за несколько лет до принятия нового проекта реновации Адмиралтейской слободы. В октябре 2017 года ООО «ПСО «Казань» заключило контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Экологическая реабилитация пруда «Адмиралтейский» в Кировском районе Казани за 366,3 млн рублей. Кроме того, был заключен контракт с ООО «ВТ Стройинжиниринг» стоимостью 101,8 млн рублей на строительство очистных сооружений по выпуску сточных вод в этот же пруд.

В ПСО «Казань» рассказали, что проведенные работы действительно помогли улучшить экологическую ситуацию.

«В рамках контракта наша компания очистила старое русло Казанки от донных отложений, углубила дно, подняла на поверхность весь мусор, копившийся здесь не одно десятилетие, и выполнила ряд других работ по экореабилитации пруда. Чтобы углубить дно, мы задействовали уникальный экскаватор-амфибию.

Очистка водоема началась еще за несколько лет до принятия нового проекта реновации Адмиралтейской слободы. Фото kazan.mk.ru

Во время работы на дне были обнаружены свидетельства казанской катастрофы на пороховом заводе: неразорвавшиеся снаряды и человеческие останки. Чтобы избежать угрозы взрыва, к работе привлекались саперы», — сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы ООО «ПСО «Казань» Светлана Брайловская.

«Реальное время» также обратилось в Минэкологии Татарстана с запросом о том, какие еще работы необходимо выполнить для реабилитации Адмиралтейского пруда и сколько денежных средств для этого потребуется. На момент публикации ответ не поступил.

Зеленых зон в «Адмиралтейке» будет в восемь раз больше

Еще одним центром притяжения, кроме музея «Адмиралтейская верфь», по утвержденному проекту планировки должен стать городской парк «Старое русло реки Казанки». Судя по очередности, обозначенной в документе исполкома, приняться за его проектирование должны сразу после экологической реабилитации Адмиралтейского пруда.

Назвать более конкретно срок появления парка в пресс-службе исполкома Казани не смогли, сославшись на то, что финансирование для данного проекта не определено. В пресс-службе помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой, отвечающий за парки и скверы, также отметили, что конкретных данных по этому объекту нет.

«В планы Программы развития общественных пространств РТ на этот год парк «Старое русло реки Казанки» не включен. Программа на 2020 находится на стадии формирования», — сообщила пресс-секретарь Наталии Фишман-Бекмамбетовой Мария Горожанинова.

В планы Программы развития общественных пространств РТ на этот год парк «Старое русло реки Казанки» не включен. Фото kzn.ru

В целом проект планировки Адмиралтейской слободы обещает казанцам, что площадь озелененных территорий общего пользования увеличится в восемь раз — с 9,3 га до 72,46 га. Озеленять территорию будут за счет сохранения существующих скверов на улице Клары Цеткин, создания уже упомянутого городского парка, а также бульваров, соединяющих его с набережной Волги. Кроме того, добавить зелени в «Адмиралтейке» должны девелоперы за счет насаждений в зонах жилой и общественной застройки.

КВЗ освободит 19 гектаров под жилые комплексы до конца года

Похоже, быстрее всего в Адмиралтейской слободе воплотятся в жизнь замыслы девелоперов. Утвержденный проект планировки предполагает строительство нового жилья общей площадью 176,6 тыс. кв. м. Правда, есть два «но». Большая часть новостроек должна появиться по улице Клары Цеткин, на территориях, которые должны освободить Казанский вертолетный завод и предприятие «Сантехприбор». Переезд займет некоторое время. В случае с «Сантехприбором» уход из «Адмиралтейки» может затянуться в том числе из-за банкротства предприятия. Кроме того, в таблице, приложенной к проекту планировки, указаны ограничения по этажности, которые придется соблюдать девелоперам, которые захотят строить многоэтажки в Адмиралтейской слободе.

Адрес участка Кол-во этажей Общая площадь квартир (кв. м) Население (чел.) при обеспеченности 22,5 кв. м/чел. Жилые дома по улице Адмиралтейской (территория КВЗ) 5-8 110 880 4 928 Жилые дома с северной стороны ул. Клары Цеткин (территория «Сантехприбора») 4-7 27 229 1 210 Жилые дома с южной стороны ул. Клары Цеткин (территория «Сантехприбора») 4-7 21 867 972 Жилые дома по ул. Поселковой 5-8 13 328 592 Жилой дом по ул. Мало-Московской 4 1 398 62 Жилые дома с южной стороны ул. Милицейской 9 1 904 85

Как рассказала помощник президента РТ Олеся Балтусова, некоторые подвижки в освобождении бывших промышленных территорий уже есть.

«Казанский вертолетный завод выводит до конца этого года все производственные мощности с территории площадью 19 гектаров и площадка освобождается для потенциальной застройки, что отражено в утвержденном проекте планировки (кажется, 110 тыс. кв. м жилья — емкость данной территории) плюс необходимая инфраструктура — детские сады, школа, соцкультбыт. Конкретного инвестора-застройщика пока нет», — поделилась Балтусова.

Торговый центр должен появиться на улице Клары Цеткин, ориентировочно на месте сгоревшего ТЦ «Адмирал». Фото Романа Хасаева

ТЦ на месте сгоревшего «Адмирала»

Еще один девелоперский проект, который планируется реализовать на территории Адмиралтейской слободы, связан со строительством торгового центра. В проекте планировки предполагаемый объект обозначен как «Торгово-развлекательный комплекс с транспортно-пересадочным узлом» площадью 105 тыс. кв. м. При этом под помещения торгового назначения отводится 41 тыс. кв. м. Кроме того, в будущем ТЦ запланированы кафе и рестораны на 430 посадочных мест, кинотеатр на 1 130 мест и автостоянка на 1 100 машино-мест.

На чертежах, приложенных к проекту планировки, видно, что торговый центр должен появиться на улице Клары Цеткин, ориентировочно на месте сгоревшего ТЦ «Адмирал». Напомним, год назад Закрытый паевый инвестиционный рентный фонд «Казанский земельный инвестиционный фонд» Алексея Семина пытался продать несколько участков в этой зоне с помощью сайта «Авито».

P.S. После выхода материала из пресс-службы Минэкологии РТ поступил ответ на запрос по реабилитации пруда «Адмиралтейский». Приводим его полностью:

«Информация по экологической реабилитация пруда «Адмиралтейский» в г. Казани



1. В рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах» в 2016—2017 годах на территории Адмиралтейской слободы реализовано мероприятие «Экологическая реабилитация пруда «Адмиралтейский» в г.Казани» на общую сумму 223,8 млн. рублей, в т. ч. бюджет РФ — 91,3 млн рублей, бюджет РТ — 132,5 млн рублей. В рамках указанного проекта были выполнены работы по разработке и вывозу иловых отложений, выполнено ополаживание откосов, срезка кустарника.

Согласно письму заказчика объекта ГКУ «Главинвестстрой Республики Татарстан» от 26.04.2018 № 5980-зкто, работы на объекте «Экологическая реабилитация пруда «Адмиралтейский» в г. Казани» завершены.

2. С целью комплексного решения вопроса прекращения антропогенного воздействия на данный водный объект за счет средств бюджета Республики Татарстан в 2017 году начаты работы по строительству очистных сооружений (государственный заказчик — ГКУ «Главинвестстрой Республики Татарстан»). Заключен государственный контракт от 20.10.2017 №52-17/смр на сумму 101,8 млн рублей. В 2019 году на завершение работ из республиканского бюджета выделено 19,7 млн рублей. Общая стоимость на сегодняшний день составляет 121,5 млн рублей.

3. В целях сохранения «чистой воды» в пруду «Адмиралтейский» предполагается проведение мероприятий по восстановлению водного баланса на водном объекте. В настоящее время подготовлено и утверждено техническое задание на разработку проектной документации «Восстановление водного баланса пруда «Адмиралтейский» в г. Казани», ведется разработка ПСД. На эти цели выделены ассигнования из республиканского бюджета».