«Эдельвейс Групп» vs мэрия Казани: Хайруллины добились права на компенсацию за снос пивбара «Раки»

Суд обязал казанские власти выплатить «Эдельвейс Групп» 6,5 млн рублей в качестве возмещения за утраченное питейное заведение под Кремлем

Как стало известно «Реальному времени», компания «Эдельвейс Групп», некогда владевшая легендарным пивбаром «Раки» под стенами казанского Кремля, до сих пор добивается от городских властей компенсации за его утрату. Питейное заведение снесли перед празднованием 1000-летия Казани, но взамен компании Хайруллиных выделили долю на Центральном стадионе. Однако, после затеянной исполкомом реконструкции «Эдельвейс Групп» не нашла там большей части своих площадей: на их месте расположилась автостоянка. Трехлетняя судебная тяжба о материальном возмещении утраченных квадратных метров завершилась полным проигрышем «Эдельвейс Групп». Однако, в этом году она снова пошла в арбитраж и отсудила-таки у исполкома почти 6,5 млн рублей. Как говорится, мелочь, а приятно.

«Источник греха» сровняли с землей

Принадлежавший «Эдельвейс Групп» Хайруллиных пивбар «Раки», располагавшийся аккурат под стенами Казанского кремля, вошел в историю города. По крайней мере, в криминальную точно.

В конце 90-ых годов журналисты живописали о произошедшей там бандитской разборке в духе тех времен: «Пивбар залили кровью». История и впрямь случилась резонансная: посреди белого дня один из посетителей «Раков» дерзко расстрелял выпивавших за столиком четверых активных участников группировки «Низы» — один из них погиб, трое отделались ранениями. Впрочем, и до, и после случившегося власти Казани и общественность сходились во мнении: питейное заведение прописалось здесь совсем некстати. Повод перейти от недовольства к активным действиям появился летом 2005 года перед празднованием 1000-летия Казани.

Одним словом, пивбар «Раки» все-таки сровняли с землей, хотя он казался «непотопляемым»: в какой-то момент на расчищенной для празднеств Ярмарочной площади остался лишь он один. Но незадолго до памятной даты и хайруллинское заведение пошло под снос: не помогла ни его «богатая» история, ни влиятельность владельцев. Еще бы: в гости ждали первое лицо страны. К тому же негодовала общественность. В частности, Союз мусульманских женщин в своей петиции, отправленной на имя руководства республики, указывал, что по соседству с мечетью «Кул Шариф» находится «источник греха».

Незадолго до 100-летия Казани хайруллинское заведение пошло под снос: не помогла ни его «богатая» история, ни влиятельность владельцевФото: Сергей Семеркин /l7e7o7n.narod.ru

В «Эдельвейс Групп» корректно заявляли, что пошли навстречу городским властям. Разумеется, не безвозмездно: им якобы обещали компенсировать как стоимость погибшего под бульдозером пивбара, так и земельного участка под ним. Обещанного, как известно, три года ждут. Видимо, поэтому в ноябре 2006 года «Эдельвейс Групп» подал заявление в арбитраж, требуя компенсировать потери.

Решили дело миром

В конце концов компания Хайруллиных как будто не осталась внакладе из-за потери пивбара под Кремлем. В мае 2007 года по мировому соглашению (его утвердил Арбитражный суд РТ) в качестве компенсации убытков от сноса питейного заведения на улице Ярмарочной исполком отдал «Эдельвейс Групп» 1/22 долю в праве собственности на Центральный стадион.

Так, компания стала совладельцем огромного здания спортивного павильона общей площадью в более чем 3,5 тыс. квадратных метров, двух административных зданий поскромнее (не менее 600 кв. м), пары кафе (по 100 с небольшим «квадратов»), еще более «мелких» кассового павильона и самой кассы, а также четырех туалетов. «Эдельвейс Групп» зарегистрировала в ЕГРЮЛ право на 1/22 часть упомянутых объектов, а исполком на оставшиеся 21/22 доли.

Почему компании Хайруллиных выделили не отдельные помещения, а предложили «войти в долю», остается только гадать. Правда, к мировому соглашению пришлось заключать дополнительное. Оно конкретизировало, что во владении «Эдельвейс Групп» находятся 401,9 кв. м. Эти «квадраты» компания успешно сдавала в аренду.

В мае 2007 года по мировому соглашению в качестве компенсации убытков от сноса питейного заведения на улице Ярмарочной исполком отдал «Эдельвейс Групп» 1/22 долю в праве собственности на Центральный стадион. Фото: kzn.ru

Ни бара, ни площадей на Центральном стадионе

Так почему же «Эдельвейс групп» снова требует компенсацию? Как выяснилось, свою долю на Центральном стадионе компания потеряла: и в прямом, и в переносном смысле. После масштабной реконструкции арены она просто не смогла найти здесь свои квадратные метры. Интересно, что сам стадион после реконструкции разросся до 23,4 тыс. квадратных метров. Казалось бы, должно было прибыть и у «Эдельвейс Групп», но не тут-то было. Из всего перечня объектов, где она владела долевой собственностью, сохранились лишь административное здание и частично спортивный павильон. Остальные помещения были снесены.

Как это могло произойти, подробно разбирался суд. Он установил, что заказчиком проекта реконструкции Центрального стадиона выступало Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани. В своем письме от 30 октября 2004 года, адресованного гендиректору ГУП «Татинвестгражданпроект», заказчик излагал просьбу: при разработке технико-экономического обоснования «Центрального стадиона Казани» включить в сводный сметный расчет работы по сносу существующих строений и благоустройству территории центрального входа. В «Татинвестгражданпроекте» пояснили, что в предложенном им обосновании на месте спорных строений была предусмотрена автостоянка на 528 машиномест.

По мнению участников рынка, для «Эдельвейс Групп» речь шла о потере как минимум 150-250 тыс. рублей дохода в месяц: это бойкое место на перекрестке дорог с собственной парковкой давно обжили арендаторы.

Стадион после реконструкции разросся до 23,4 тыс. квадратных метров. Но из всего перечня объектов «Эдельвейс Групп» сохранились лишь административное здание и частично спортивный павильон. Остальные помещения были снесены. Фото: Максим Платонов

Истребовать из незаконного владения

Не в обычае «Эдельвейс Групп» мириться с нарушением своих прав. Компания снова подала иск к исполкому Казани с тем, чтобы «истребовать из незаконного владения» последнего все ту же 1/22 доли. Попросту говоря, она хотела восстановить свое право на коммерческие площади в уже обновленном стадионе.

Представитель «Эдельвейс Групп» объяснял в суде, что после реконструкции там поменялись и сами площади, и их нумерация. В результате собственник в лице компании Хайруллиных из 401,9 квадратных метров разыскал только 167 и горел желанием выяснить, какие именно помещения и какого размера предназначаются им теперь. Владелец снесенного пивбара предлагал комитету земельных и имущественных отношений оговорить все эти цифры в соглашении, рассказывала о намерениях «Эдельвейс групп» ее представитель. Однако, до суда этот документ подписан сторонами так и не был.

Во время же самого разбирательства в КЗИО ссылались на то, что реконструкция еще не завершена, а потому, мол, и долю выделить не представляется возможным. Согласно материалам суда, разрешение на реконструкцию Центрального стадиона было выдано 5 апреля 2007 года, а затем много раз продлевалось. В «Эдельвейс Групп» отмечали, что реконструированный к тысячелетию Казани стадион так и не введен в эксплуатацию. Что, впрочем, не мешало готовить его к проведению Универсиады 2013 года.

Иск о восстановлении права на долю был подан подан 29 апреля 2015 года, а процесс завершился 18 сентября 2018 года, когда «Эдельвейс Групп» отказали в передаче жалобы в коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

«Эдельвейс Групп» отказали в передаче жалобы в коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ. Фото: malina-group.com

Судебный марафон завершился пшиком

Однако, за вместившиеся в этот отрезок три года стороны успели пройти судебные инстанции дважды. Надо сказать, что разбирательство шло с переменным успехом. Сначала суд первой и апелляционной инстанций отказали Хайруллиным в иске. Кассация вернула дело на новый круг. «Эдельвейс Групп» несколько подкорректировал свои требования: просил признать право общей долевой собственности на Центральный стадион в следующих долях: за собой — 1/22, за муниципалитетом с учетом права оперативного управления ДЮСШ «Ак Буре» — 21/22. На исходе 2016 года татарстанский арбитраж принял решение в пользу «Эдельвейс Групп». С ним согласилась и апелляционная инстанция. Но окружной суд все отменил, вернув дело в первую инстанцию: рассматривать заново.

При новом рассмотрении татарстанский арбитраж требования удовлетворил: 7 декабря 2017 года суд признал право общей долевой собственности на объект недвижимости: за обществом 1/22 доли, за муниципалитетом (с учетом зарегистрированного права оперативного управления ДЮСШ Казани «Ак Буре») в размере 21/22 доли. Однако, у этого решения оказалась совсем недолгая жизнь. Уже 6 марта 2018 года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд его отменил.

Оценив материалы дела, в том числе заключение эксперта, апелляция пришла к выводу, что нынешний Центральный стадион — результат реконструкции предыдущего. Большей части зданий, в которых у «Эдельвейс Групп» была доля, просто не существует в природе: они уничтожены.

Реконструкцию стадиона, как констатировал суд, провели за счет средств муниципального образования: «Эдельвейс Групп» не понесла никаких затрат и в иске ей отказали. Пытаясь оспорить это решение, компания Хайруллиных дошла до Верховного суда России, но все было тщетно. Одним словом, трехлетний судебный марафон завершился для компании Хайруллиных полным пшиком.

Компания Хайруллиных дошла до Верховного суда России, но все было тщетно. Фото: kzn.ru

Компенсация за компенсацию

Тем не менее в этом году «Эдельвейс Групп» снова подала иск в суд. Ее требования к исполкому Казани были предельно конкретны: компания просила взыскать с властей города 6,5 млн рублей убытков и еще 150 тыс. рублей расходов, потраченных на составление отчета о рыночной цене потерянной недвижимости.

Истцу удалось добиться своего. Как стало известно «Реальному времени», решение о денежной компенсации компании Хайруллиных (включая расходы на оценку коммерческих площадей) Арбитражный суд РТ принял еще 4 июня этого года. Суд пришел к выводу, что упомянутые здания были снесены именно в результате затеянной исполкомом реконструкции. Принудительное же изъятие имущества для госнужд предполагает равноценное возмещение. Вот и в компании Хайруллиных полагали, что городские власти должны им компенсировать ущерб, и даже подсчитали в каком размере.

Согласно представленному «Эдельвейс Групп» отчету о рыночной стоимости недвижимого имущества в исполнении ООО «Казанская оценочная компания» материальный ущерб от потери 1/22 доли имущества «потянул» почти на 6,5 млн рублей. Суд с этой оценкой согласился (как никак оценивал член Российского общества оценщиков, ответчик тоже не возражал) и иск удовлетворил. Исполком Казани подал жалобу. Судя по всему, городские власти совсем не вдохновляла идея платить миллионы за давным-давно канувший в лету пивбар. Не признавая требований, там говорили, что не являются «причинителем вреда»: их вины в уничтожении объектов недвижимости нет. В довершение всего, юристы оппонирующей компании Хайруллиных стороны замечали, что «Эдельвейс Групп» пропустил срок исковой давности. Однако, суд первой инстанции посчитал более убедительными именно доводы последнего.

Исполком Казани подал апелляционную жалобу. Однако и Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре согласился с татарстанскими служителями Фемиды. Не далее как 29 сентября он оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Как отметил суд, национализация имущества предполагает, что его стоимость и другие убытки собственникам будут компенсированы. По сути, речь идет о денежной компенсации семейной компании Хайруллиных за легендарный пивбар «Раки».

Городские власти совсем не вдохновляла идея платить миллионы за давным-давно канувший в лету пивбар. Фото: inkazan.ru

Намерен ли исполком и дальше пытаться оспорить судебный вердикт, пока неясно. На запрос «Реального времени» из мэрии Казани прислали следующий ответ:

«В настоящее время на сайте суда размещена только резолютивная часть постановления апелляционной инстанции. После опубликования полного текста документ будет изучен и принято соответствующее решение» — пояснили нашему изданию в Комитете земельных и имущественных отношений (КЗИО) г. Казани.

Как распорядится выигранной суммой другой участник этого длительного и нетривиального разбирательства «Эдельвейс Групп» (конечно, если это решение «устоит») также осталось неизвестным. На данный момент компания никак не прокомментировала нашему изданию это разбирательство.

Заместитель гендиректора компании «A-Development» Владимир Шайхиев говорит, что сегодня за 6,5 млн рублей не купить даже маленький объект: пивбар же в любом случае стоит значительно дороже.

«Даже если зайти в готовое помещение на условиях аренды, самый скромный ремонт будет стоить в районе 15 тысяч рублей за квадратный метр. Соответственно, если говорить про бар, его площадь должна быть как минимум около 100 «квадратов». Только на «косметику» уйдет в районе 1,5-2 миллионов рублей, не меньше составят и затраты на оборудование, да и то по минимальным расценкам. Уже «вырисовывается» 3-4 миллиона. Если задуматься о покупке участка, земля в Казани стоит миллион рублей за сотку. Строительство с благоустройством, особенно если это капитальное строение: 40-45 тысяч за квадратный метр или, может быть, даже подороже», — подсчитал он.



Эксперт убежден, что компенсация в 6,5 миллиона в данном случае мизерная: «Это ни о чем, это просто жест доброй воли со стороны «Эдельвейс Групп»». Шайхиев прекрасно помнит пивбар «Раки»: хотя это и было морально устаревшее здание, его площадь составляла минимум 200 квадратных метров. Кроме того, земельный участок, на котором он располагался, находился в собственности компании. «Это был первый цивилизованный пивбар. А потом он превратился в обычную пивнушку», — отмечает собеседник нашего издания.