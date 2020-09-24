«Автодор» заключил контракт на строительство участка М-12 в Татарстане
Госкомпания «Автодор» заключила контракт на строительство участка платной трассы М-12 на территории Татарстана. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Контракт стоимостью 123,2 млрд рублей заключен с компанией «Трансстроймеханизация», которая является «дочкой» «Мостотреста».
Восьмой этап трассы М12 на территории Татарстана будет построен от пересечения с автодорогой федерального значения Р241 Казань — Буинск — Ульяновск до пересечения с дорогой регионального значения Сорочьи Горы — Шали с мостом через Волгу.
Согласно документу, начало выполнения работ начинается со дня заключения договора. Окончание — 30 июня 2024 года.
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