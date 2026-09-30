В премии «IT-лидер», проводимой в рамках Kazan Digital Week, появились новые номинации

Они направлены на развитие отечественного гуманитарного IT-контента

Фото: Динар Фатыхов

В 2026-м на участие в конкурсе «IT-лидер», который пройдет в рамках Международного форума Kazan Digital Week, поданы 76 заявок от 50 ведущих компаний. Причем в этом году в премии появились новые номинации: «Культура» и «Наука и технология», направленные на развитие отечественного гуманитарного IT-контента. Об этом на заседании оргкомитета заявил его замсопредседателя, глава АН РТ Рифкат Минниханов.

— Ключевой особенностью премии является двухэтапная процедура голосования. В настоящее время ведется подготовка запуска онлайн-голосования пользователей, которое продлится до 25 октября и позволит аудитории поддержать наиболее значимый проект. 29 октября состоится экспертное голосование, по результатам которого эксперты определят победителей: 10 основных и двух — в специальных номинациях, что обеспечит объективность и прозрачность итогов премии, — рассказал он.

Причем участниками «IT-лидера» могут стать в том числе фирмы, не являющиеся экспонентами и партнерами форума.

Подробнее об организации Международного форума Kazan Digital Week в 2026 году — в материале «Реального времени».

Никита Егоров