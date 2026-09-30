Площадь выставки Kazan Digital Week вырастет на 33% в 2026 году

Участников ждет битва роботов, ярмарка вакансий и новые номинации в премии «IT-лидер»

Фото: Артем Дергунов

В 2026 году экспозиция выставки форума Kazan Digital Week займет три павильона общей площадью 20 тыс. кв. м. Для сравнения, в 2025-м под форум отдали два павильона площадью 15 тыс. «квадратов». Выставочной экспозиции уже забронировано 86%, заявил на заседании оргкомитета озвучил замсопредседателя оргкомитета форума, глава АН РТ Рифкат Минниханов.



— В павильоне №1 планируют провести полуфинальный и финальный этапы Международного чемпионата по битве роботов. В павильоне №2 организуют экспозицию по 10 направлениям форума. В павильоне №3 запланированы стартапы, ярмарка вакансий, федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», проект ProSkills, — отметил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По его словам, сегодня деловая программа мероприятия готова на 95%. Ее открытие и закрытие пройдут в Kazan Expo. Темой пленарного заседания станет «Доверенная цифровая экосистема: искусственный интеллект, данные и технологический суверенитет».

В рамках форума пройдет и круглый стол городов, на котором онлайн выступят главы городов Китая и Ирана, а очно — Ирака, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Эфиопии и России. Кроме того, в планах на текущий год подписать более 100 соглашений о сотрудничестве.

Еще участников ждут новые номинации в премии «IT-лидер», а представителей СМИ — конкурс на лучшие материалы. При этом организаторы мероприятия отметили проблему с регистрацией участников. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров