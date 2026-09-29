Татарстан вошел в число регионов для эксперимента с роботами-доставщиками

Правительство России утвердило экспериментальный правовой режим на 3 года

Татарстан вошел в число регионов, где пройдет эксперимент по использованию роверов, то есть роботов-доставщиков. Правительство России утвердило экспериментальный правовой режим на 3 года. В список вошли 34 региона и федеральная территория «Сириус». Об этом сообщает РИА «Новости».

Помимо Татарстана, эксперимент пройдет в Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Москве, Санкт-Петербурге, а также в ряде краев и областей, включая Московскую, Ленинградскую, Свердловскую и другие.

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Постановление устанавливает требования к роботам и правила их передвижения. Вес ровера не должен превышать 120 кг, скорость — 25 км/ч, ширина — не более 80 см, длина — не более 120 см. На корпусе нужны устройство видеорегистрации, белая фара спереди и идентификационный номер.

Роверы смогут ездить по велодорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам с разными ограничениями скорости. По тротуарам и пешеходным зонам — не быстрее 10 км/ч, при пересечении проезжей части — 6 км/ч, по велодорожкам и обочинам — до 25 км/ч. Также определена ответственность за нарушение ПДД роботом.

Ранее сообщалось, что в Казани появились беспилотные роботы-газонокосильщики. Технологии помогут уменьшить нагрузку на сотрудников и повысить скорость выполнения ежедневных задач.

Алсу Сабирзанова