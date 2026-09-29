Правительство разрабатывает программу развития дата-центров в России

Она охватит как проектирование ЦОДов, так и вопросы обеспечения их электроэнергией

Правительство готовит программу развития центров обработки данных. Она охватит как проектирование ЦОДов, так и вопросы обеспечения их электроэнергией. Об этом на «Московском стартап-саммите» сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает «Интерфакс».

По его словам, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта требуют все больше мощностей. Российский рынок дата-центров растет на 15–20% в год, но этого недостаточно.

— Использование ИИ в обычном софте — это минимум двукратный рост потребности в мощностях, — отметил Григоренко.

Он подчеркнул, что в мире идет конкуренция за вычислительные мощности, и без инфраструктуры развитие цифровизации остановится. Задача правительства — увеличивать объем таких мощностей в России.

Ранее сообщалось, что введение новых вычислительных мощностей в России замедляется, приближаясь к критическому уровню. По итогам 2025 года было запущено лишь 5 тысяч стоек, что в три раза меньше показателей 2024 года, когда открылось 14 тысяч стоек, забили тревогу операторы центров обработки данных (ЦОД) на панельной сессии ЦИПР-2026. Причины этого разворота связаны с ухудшением экономических условий для капиталоемкого бизнеса и слабой электросетевой инфраструктурой.

Алсу Сабирзанова