Мишустин: в России появилось почти 37 тыс. новых IT-компаний

По словам премьер-министра, в стране открываются новые технопарки и кластеры, где основатели стартапов обеспечены всем необходимым

В первой половине 2026 года в России появилось около 37 тыс. новых IT-компаний. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам второго Московского стартап-саммита, передает ТАСС.

— Сейчас время возможностей для технологических предпринимателей, — отметил он.

По словам Мишустина, в стране открываются новые технопарки и кластеры, где основатели стартапов обеспечены всем необходимым. Сейчас работает более 200 таких площадок, а в ближайшие 4 года планируется открыть еще 100.

Премьер добавил, что на саммите соберутся представители России, Индии, Китая, Бразилии и других стран. «У вас общая задача — найти технологиям прикладное применение и внедрить продукты, которые усилят экономики наших стран», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что «Почта России» перевела в Татарстан более тысячи IT-сотрудников. Еще 2 тысячи работников планируется перевести.

Алсу Сабирзанова