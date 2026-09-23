Греф назвал причину отставания российских ИИ-моделей от китайских
В первую очередь это ограничения по мощностям
Основная причина отставания российских моделей искусственного интеллекта от китайских — неравные условия, в частности ограничения по мощностям. Об этом на конференции «ГигаКонф 2026» заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.
— Мы пока отстаем, и я боюсь, это отставание будет сохраняться. Сегодня мы видим наше отставание, по всем оценкам, от китайских моделей примерно 6 месяцев. Причина только в одном — мы находимся в неравных условиях с китайскими компаниями, у которых фактически сегодня нет никаких ограничений в мощностях. По всем остальным параметрам, я считаю, мы ничем не уступаем, — сказал Греф.
Он отметил, что побеждает тот, кто может проводить много экспериментов параллельно, а для этого нужны большие мощности. Китай, в свою очередь, уступает США примерно на те же полгода, поскольку у американских компаний еще больше ресурсов для экспериментов.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет заменить термин «искусственный интеллект» на «суперинтеллект». По словам американского лидера, этот термин гораздо точнее и должен использоваться во всех документах США.
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