Рифкат Минниханов предложил продлить регистрацию участников KDW из-за выявленных проблем

У 68 спикеров нет названий докладов

Фото: Сергей Козлов

Одна из проблем, связанная с организацией Международного форума Kazan Digital Week, касается регистрации участников. По состоянию на 24 сентября уже заявлено 95 секций и 969 спикеров, но утверждено только 270, причем у 68 из них нет названий докладов, 15 секций не прописано спикерам. Об этом на заседании оргкомитета заявил его замсопредседателя, глава АН РТ Рифкат Минниханов.

— Все это тормозит выкладку на сайт программы форума. Уважаемые ответственные за направления, прошу в кратчайшие сроки провести регистрацию своих спикеров. Срок регистрации завершается 1 октября. Предлагаем на рассмотрение комитета продлить этот срок до 15 октября, — отметил он.

При этом Минниханов обратил внимание, что сайт форума ежедневно обновляется. За год его посетило более 195 тысяч человек, превращая Казань в центр притяжения цифровых специалистов и идей.

Подробнее об организации Международного форума Kazan Digital Week в 2026 году — в материале «Реального времени».

Никита Егоров