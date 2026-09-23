Правительство готовит новые преференции для ИТ-отрасли

Среди мер — отсрочка по переводу объектов критической инфраструктуры на отечественное ПО

Правительство прорабатывает дополнительные преференции для участников особо значимых проектов в сфере импортозамещения ИТ-решений. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече с представителями отрасли на площадке АНО «Цифровая экономика», передает пресс-служба правительства.

Среди мер — отсрочка по переводу объектов критической инфраструктуры на отечественное ПО. Участники ОЗП получат время на доработку и тестирование решений, проект постановления готовится.

В сентябре стартовала новая волна отбора ОЗП на гранты Российского фонда развития информационных технологий. Заявки принимаются до 19 октября. Для проектов на базе российских ИИ-технологий грант увеличен до 80% от стоимости (вместо 50%).

Приоритеты правительства: развитие связи и безопасность абонентов, регулирование платформенной экономики, вычислительные мощности для ИИ, упрощение строительства ЦОД, поддержка российских ИИ-решений и бесперебойная работа критической инфраструктуры.

По словам Григоренко, бизнес активно участвует в разработке нормативной базы. При работе над законом о поддержке ИИ от отрасли поступило более 300 предложений — все проработаны. Позиции бизнеса учтены уже в пяти постановлениях правительства.

— Для бизнеса очень ценно, что государство не только прислушивается к его позиции, но и готово к откровенному диалогу, — отметила гендиректор АНО «Цифровая экономика» Чулпан Госсамова.

Ранее сообщалось, что ИИ станет инструментом контроля транспортной безопасности в России. Это позволит оперативнее выявлять риски и своевременно реагировать на нарушения.

Алсу Сабирзанова