Выступление Мишустина на Kazan Digital Week не состоялось

Ожидаемое на Kazan Digital Week выступление премьер-министра России Михаила Мишустина не состоялось. Вместо этого зачитали телеграмму.

На мероприятии выступил с личным обращением зампред правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко: «Хотел бы поблагодарить руководство республики и лично Рустама Минниханова за инициативу и организацию форума. Мы знаем, что Татарстан — чемпион, активно развивает финансовые технологии, информационно-технологические системы, поддерживает стартапы. Желаю всем участникам плодотворной работы».



Зампред председателя правительства РФ Марат Хуснуллин записал видеообращение. По его словам, форум — имеет колоссальное для страны значение.

Напомним, что выступление Мишустина на Kazan Digital Week анонсировал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

