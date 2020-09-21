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Выступление Мишустина на Kazan Digital Week не состоялось

11:32, 21.09.2020
Выступление Мишустина на Kazan Digital Week не состоялось
Фото: kazandigitalweek.com

Ожидаемое на Kazan Digital Week выступление премьер-министра России Михаила Мишустина не состоялось. Вместо этого зачитали телеграмму.

На мероприятии выступил с личным обращением зампред правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко: «Хотел бы поблагодарить руководство республики и лично Рустама Минниханова за инициативу и организацию форума. Мы знаем, что Татарстан — чемпион, активно развивает финансовые технологии, информационно-технологические системы, поддерживает стартапы. Желаю всем участникам плодотворной работы».

Зампред председателя правительства РФ Марат Хуснуллин записал видеообращение. По его словам, форум — имеет колоссальное для страны значение.

Напомним, что выступление Мишустина на Kazan Digital Week анонсировал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

Общество Татарстан
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