Google ограничит доступ к ИИ-моделям для пользователей без подписки

Изменения затронут личные аккаунты в Gemini Apps

С 9 октября Google ограничит доступ к некоторым моделям искусственного интеллекта для пользователей без подписки. Об этом сообщила компания, передает РИА «Новости».

Изменения затронут личные аккаунты в Gemini Apps. После нововведений пользователям без подписки будет доступна только линейка Gemini Flash-Lite. Подписчикам AI Plus откроют доступ к Gemini Flash, а тарифы AI Pro и AI Ultra позволят пользоваться Gemini Pro.

Google входит в холдинг Alphabet вместе с Android, YouTube и другими проектами.

Ранее сообщалось, что Apple ограничит доступ ИИ-агентов к данным пользователей в macOS. Сейчас компания предоставляет разработчикам защитные механизмы для личных данных.

Алсу Сабирзанова