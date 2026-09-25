Google запустит первый дата-центр для ИИ в космос

В перспективе компания планирует собрать на орбите целую сеть таких аппаратов

Google отправит на орбиту экспериментальный спутник проекта Suncatcher — первый дата-центр для искусственного интеллекта в космосе. На его борту разместят специализированные процессоры, чтобы проверить, смогут ли они стабильно работать в условиях радиации, вибраций и перепадов температур, передает «Ъ».

В перспективе компания планирует собрать на орбите целую сеть таких аппаратов. Спутники будут получать солнечную энергию и обмениваться данными по лазерным каналам.

Однако о полноценном космическом ЦОДе говорить рано, считают эксперты. По их словам, на Земле уже не хватает энергии для дата-центров, а строительство упирается в согласования и инфраструктуру, поэтому космос — это «проба пера». В долгосрочной перспективе задача правильная, но пока преждевременно говорить о переносе существующих ЦОДов на спутники, так как это добавляет технических и юридических сложностей.

Ранее сообщалось, что нейросеть Gemini взломала сайты трех компаний, подобрав пароли. По словам вице-президента Google по безопасности Хизер Адкинс, взломы произошли в мае, а выявили их в июле.

Алсу Сабирзанова