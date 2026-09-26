Билл Гейтс: ИИ может привести к гибели миллиарда человек

Гейтс выступил за законодательные ограничения в сфере использования ИИ

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект способен привести к событиям, которые повлекут за собой гибель миллиарда людей. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

По его словам, у человечества еще не было настолько мощного оружия, как сочетание людей со злыми намерениями и новейших ИИ-инструментов. Гейтс выступил за законодательные ограничения в сфере использования ИИ.

Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призвал замедлить разработку мощных моделей ИИ из соображений безопасности. Его поддержали Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман.

Алсу Сабирзанова