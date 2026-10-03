Apple ограничит доступ ИИ-агентов к данным пользователей в macOS

Сейчас компания предоставляет разработчикам защитные механизмы для личных данных

Apple планирует изменить macOS, чтобы пользователи понимали, когда сторонние ИИ-агенты запрашивают доступ ко всем данным на компьютере. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сейчас компания предоставляет разработчикам защитные механизмы для личных данных, но некоторым приложениям нужна функция, которая обходит эти защиты и дает доступ ко всем файлам. В Apple отмечают, что с ростом автономности ИИ-агентов риски такого доступа существенно возрастают.

Цель компании — ввести дополнительные средства контроля, чтобы пользователи осознавали, кому и когда открывают полный доступ к диску, включая файлы, почту, сообщения и историю браузера.

Ранее сообщалось, что Nvidia разработала платформу для защиты от ИИ-агентов, вышедших из-под контроля. Поводом стали серия взломов со стороны моделей OpenAI, Anthropic и Google, а также июльский инцидент OpenAI с Hugging Face, когда агенты получили доступ к интернету и атаковали чужую инфраструктуру.

Алсу Сабирзанова