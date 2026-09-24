Шадаев предупредил о рисках для разработчиков приложений от новой верификации Google

Корпорация ранее анонсировала запрет на установку приложений от неверифицированных разработчиков на Android

Фото: Мария Зверева

Министерство цифрового развития РФ и отраслевые эксперты работают над мерами по минимизации рисков для российских разработчиков, вызванных внедрением новой процедуры верификации от Google при установке приложений на Android. Об этом заявил министр Максут Шадаев журналистам на мероприятии компании «ТризТех», чьи слова приводит ТАСС.

По словам министра, введение Google механизма верификации разработчиков может негативно сказаться на свободе установки российских мобильных приложений на устройства с операционной системой Android, особенно это касается тех разработчиков, чьи приложения уже были удалены из магазинов. В настоящее время Минцифры анализирует возможные риски и совместно с отраслью формирует предложения по их минимизации.

Корпорация Google ранее анонсировала запрет на установку приложений от неверифицированных разработчиков на сертифицированные устройства Android. Вице-президент Google Сюзанна Фрей подтвердила, что с 2027 года для установки приложений на сертифицированные устройства потребуется регистрация у верифицированных разработчиков.

Ранее Герман Греф назвал причину отставания российских ИИ-моделей от китайских.

Никита Егоров