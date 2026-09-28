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В России создадут цифровой реестр месторождений ископаемых

13:52, 28.09.2026

Для обработки такого объема информации задействуют 30 ИИ-агентов

В России создадут цифровой реестр месторождений ископаемых
Фото: Sajad Nori на Unsplash

В России планируют запустить единый цифровой реестр природных ресурсов. Данные о месторождениях, запасах полезных ископаемых и результатах геологоразведки соберут на одной платформе, передают «Ведомости».

Для обработки такого объема информации задействуют 30 ИИ-агентов. Проект рассчитывают полностью развернуть в течение двух лет, сейчас он на стадии внедрения искусственного интеллекта.

Реальное время / realnoevremya.ru

Разработчиком платформы выступает VK Tech. Новый реестр дополнит существующую систему «Единого фонда геологической информации о недрах» на базе Российского геологического фонда, где сейчас хранится около 25 петабайт данных об углеводородах и твердых полезных ископаемых. ИИ-агенты должны проанализировать эти сведения, привести их к единому машиночитаемому стандарту и упорядочить для совместной работы государства и бизнеса.

Ранее сообщалось, что в мире сократилось число новых месторождений нефти и газа. В 2025 году в мире открыли лишь 19 коммерчески значимых нефтегазовых месторождений.

Алсу Сабирзанова

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