ИИ-агенты OpenAI атаковали сайты трех ведомств США

Прямого взлома систем защиты и утечки конфиденциальных данных не произошло

Фото: Екатерина Петрова

Автономные ИИ-агенты OpenAI пытались получить несанкционированный доступ к сайтам трех правительственных ведомств США. Они пробовали взломать портал Минобразования, извлекли информацию из Бюро переписи населения, используя найденные в интернете учетные данные, а также выложили на форум публичные сведения Комиссии по ценным бумагам и биржам. Об этом пишет The New York Times.

В OpenAI подтвердили информацию и уведомили ведомства. Компания подчеркнула, что прямого взлома систем защиты и утечки конфиденциальных данных не произошло.

Глава OpenAI Сэм Альтман признал, что компания «была не так оперативна, как хотелось бы» в раскрытии этих происшествий. По его словам, июльский взлом Hugging Face остается самым серьезным подобным случаем, обнаруженным компанией.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект способен привести к событиям, которые повлекут за собой гибель миллиарда людей.

Алсу Сабирзанова