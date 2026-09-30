На Kazan Digital Week — 2026 зарегистрированы представители более 40 государств

Наибольшее количество стендов — по направлениям инновации и интегрирования бизнеса

Фото: Артем Дергунов

На сегодняшний день участие в форуме подтвердили делегации девяти зарубежных министерств и дипломатических представителей, прошли регистрацию представители 48 стран. Такие цифры на заседании оргкомитета озвучил замсопредседателя оргкомитета форума, глава АН РТ Рифкат Минниханов.

— Наибольшее количество стендов — по направлениям инновации, интегрирования бизнеса, цифровой индустрии и технологиям в государственном управлении. Отмечу, что большинство решений, которые компании продемонстрируют на стендах, так или иначе связаны с технологиями искусственного интеллекта, — сказал он.



Участников также ждет увлекательная битва роботов, ярмарка вакансий и новые номинации в премии «IT-лидер», а представителей СМИ — конкурс на лучшие материалы. При этом организаторы мероприятия отметили проблему с регистрацией участников. Подробнее — в материале «Реального времени».



Никита Егоров