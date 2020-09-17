Рифкат Минниханов: «Мы намного отстаем от западных коллег, занимающихся транспортными системами»

Фото: Ринат Назметдинов

«Все граждане должны почувствовать на себе цифровую трансформацию»

На грядущем международном форуме Kazan Digital Week ожидается десант высокопоставленных гостей, в том числе главы правительства РФ Михаила Мишустина. Уже свое участие подтвердили руководитель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, также планируется участие главы Министерства цифрового развития РФ Максута Шадаева. Об этом в ходе брифинга накануне рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.



— В этом году, до всех ограничений, осенью в Казани планировалось проведение Центрального восточного конгресса по интеллектуальным транспортным системам. Право на участие в Конгрессе республика выиграла на конкурсной основе, то есть была проведена большая подготовительная работа. Однако оргкомитет решил перенести мероприятие на 2022 год в связи с последними событиями. Чтобы не переносить этот годичный труд, было принято решение провести Kazan Digital Week, — рассказал предысторию мероприятия министр.

В числе зарегистрированных участников, спикеров и делегатов (в общей сложности порядка 6 тысяч человек) — 30 зарубежных стран. Как отметил глава Минцифры Татарстана, именно онлайн-формат помог значительно расширить географию форума, поскольку «безопасно провести мероприятие на 6 тысяч участников в оффлайне было бы достаточно сложно».

— Наша задача не только в том, чтобы провести конференцию, а чтобы найти решения и направления, в том числе с точки зрения конкретики, которую мы в РТ можем воплотить. Конечная наша цель — повышение конкурентоспособности экономики, а также то, чтобы все граждане почувствовали на себе цифровую трансформацию, — заявил Хайруллин.

Спикер также добавил, что по итогам форума будет рассматривать вопрос о том, чтобы сделать это мероприятие ежегодным.

Как отметил глава Минцифры Татарстана, именно онлайн-формат помог значительно расширить географию форума. Фото Максима Платонова

Рифкат Минниханов — об отставании от Запада

Форум будет посвящен пяти направлениям: интеллектуальные транспортные системы (ИТС), ситуационные центры (СЦ), кибербезопасность, финтех и инновации, интегрированные в бизнес. Отметим, что практически по каждому из них Татарстан может поделиться своими наработками с другими регионами и даже странами.



О ситуации с ИТС рассказал директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.



— Отдельная тема — научно-прикладные задачи, которые необходимо рассмотреть для дальнейшего развития интеллектуальных транспортных систем. Остро стоит вопрос создания информационно-аналитических систем, работающих в режиме реального времени, которые отслеживают и дают решения о дорожно-транспортной ситуации в данный момент. Это очень серьезная задача, и для ее реализации — на развитие ИТС — в рамках национального проекта «Безопасность и качественные дороги» в 26 регионах, включая Татарстан, предусмотрено финансирование в размере 36 млн рублей на три года, — сообщил директор ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Помимо этого, Рифкат Минниханов заявил о необходимости создания единой транспортной платформы, которая объединила бы все имеющиеся подсистемы (ГЛОНАСС, фотофиксация и другие), работающие сейчас разрозненно.

— Вместе с тем, должна появиться определенная структура, которая будет заниматься этим транспортными системами. Самое основное — все упирается в стандарты. К сожалению, мы намного отстаем от наших западных коллег, которые занимаются ИТС. Здесь нужен четкий, государственный подход. Также достаточно расплывчато ведется работа в плане беспилотников — если не будет жесткой постановки задачи, эта вялотекущая, разрозненная работа будет продолжаться дальше и мы будем долго идти к тем правилам, которые должны быть установлены, — высказался Рифкат Минниханов.



Форум будет посвящен пяти направлениям: интеллектуальные транспортные системы (ИТС), ситуационные центры (СЦ), кибербезопасность, финтех и инновации, интегрированные в бизнес. Фото Максима Платонова

«На федеральном уровне каждый хочет делать свое и не всегда учитывает то, что уже сделано»

Как справедливо заметил глава ГБУ «Безопасность дорожного движения», так или иначе, работа, связанная с развитием ИТС, сводится к образованию больших массивов данных, из которых необходимо извлекать решения и получать результат, доступный всем участникам дорожного движения. И этот процесс неразрывно связан с ситуационным центром.



— На платформе СЦ есть портал «Машина инноваций», где кроме задач ситуационного центра можно решать задачи научные, нефтяные, газовые, сельскохозяйственные и так далее. Эта платформа — аналитическая, она позволяет получать результат в том числе для того, чтобы оценить транспортную ситуацию, — рассказал Рифкат Минниханов.



По словам спикера, сейчас на портале «Машина инноваций» прописано порядка 150 моделей (в работе пока находятся не все), в их числе: модель подсчета по ковиду, модель расчета капитальных вложений, а также модель оценки высшего должностного лица.

— Конечно, хотелось бы, чтобы платформа была реализована и в других регионах, но здесь есть вопросы. К сожалению, тенденция такая: на федеральном уровне и в субъектах каждый хочет делать свое и не всегда учитывает то, что уже сделано. Совместная комбинация должна дать результат, — резюмировал руководитель ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Спикер отметил, что для простого обывателя финтех может являться достаточно «непонятным направлением», поскольку это биометрия, цифровой профиль, платформы для обмена клиентскими данными и открытые протоколы Open API. Фото rt.rbc.ru

«Все больше процессов становятся подвержены риску атаки киберпреступников»

По части финтеха в рамках пресс-конференции высказался генеральный директор «Ак Барс Цифровые Технологии» Рафаэль Валеев. Отметим, что компания является соорганизатором и генеральным партнером форума, а также отвечает за ряд секций по финтеху на Kazan Digital Week. Помимо этого, банк приложил усилия для того, чтобы собрать на площадке ведущих экспертов из Великобритании, Израиля, Франции, Финляндии и других стран.

— На секции «Экосистема финтех» эксперты расскажут, как банки развивают бизнес с новейшими разработками, какие технологии помогают финансовым институтам внедрять принципы устойчивого развития и поделятся трендами гибких методов управления. В сессии «Цифровая трансформация финансового института» планируем обсудить факторы успеха программы цифровой трансформации компании, Blockchain, OpenAPI, микросервисную архитектуру и другие темы, — рассказал Рафаэль Валеев.

Вместе с тем, спикер отметил, что для простого обывателя финтех может являться достаточно «непонятным направлением», поскольку это биометрия, цифровой профиль, платформы для обмена клиентскими данными и открытые протоколы Open API. Однако глава «Ак Барс Цифровые Технологии» пообещал, что в рамках форума эксперты будут раскрывать эти сложные понятия.

Фото Максима Платонова

Еще одним соорганизатором форума является ГК InnoSTage, за которой закреплено направление кибербезопасности.

— Вся экономика сейчас устремлена в цифровое будущее. В данных условиях кибербезопасность выходит на новый уровень. Сложность процессов, их виртуализация и цифровизация являются драйверами для развития кибербезопасности. По сути, самым ярким примером является сам форум, который будет проходить в онлайн-формате. От того, насколько стабильна будет платформа, зависит успех всего мероприятия. Точно так же в экономике — все больше процессов становятся подвержены риску атаки киберпреступников. Эту проблематику мы хотим поднять на грядущем форуме, — резюмировал генеральный директор ГК InnoSTage Айдар Гузаиров.



Лина Саримова