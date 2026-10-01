В Татарстане выросло число владельцев смартфонов с 5G

Основная доля владельцев — люди 35–44 лет

Фото: Динар Фатыхов

За год количество владельцев смартфонов с поддержкой 5G в Татарстане выросло на 35%, а в Казани — на 27%. Об этом сообщили в пресс-службе «МегаФона», передает РБК.

Среди городов республики заметнее всего число таких пользователей увеличилось в Мамадыше и Кукморе (на 60%), в Нижнекамске — на 53%. Среди сельских территорий лидируют Кукморский (+61%), Елабужский (+59%) и Азнакаевский (+55%) районы.

Основная доля владельцев 5G-смартфонов в Татарстане — люди 35–44 лет (35%). Каждый пятый пользователь (22%) — в возрасте 45–54 лет, 21% — от 25 до 34 лет. Быстрее всех на новые устройства переходят молодые люди до 24 лет. Их число выросло на 93%.

Напомним, 5G в Казани запустили в сентябре 2026 года. Сеть доступна на территории Кремля, площади Тысячелетия, Кремлевской набережной, улицах Баумана, Кремлевской, Профсоюзной и других. Помимо «МегаФона», 5G в столице республики запустил МТС.

Алсу Сабирзанова