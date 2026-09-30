Татарстанцы стали чаще доверять свою безопасность искусственному интеллекту

За год спрос на ассистента, который блокирует спам-звонки и имеет встроенный ИИ для защиты от мошенников, в Татарстане вырос на 15%

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО МегаФон

Виртуальные помощники все чаще становятся для россиян инструментом цифровой безопасности. За год спрос на возможности ассистента, который блокирует спам-звонки и имеет встроенный искусственный интеллект для защиты от мошенников, только в республике вырос на 15%. Среди пользователей расширенных функций безопасности здесь преобладают мужчины — на них приходится 53% аудитории, следует из анализа массива обезличенных данных МегаФона.

Основная аудитория виртуального ассистента оператора в регионе — татарстанцы старше 30 лет. На возрастную группу 31–45 лет приходится 46% активных пользователей Евы, еще 32% — на абонентов от 46 до 65 лет. Доля старшего поколения (65+) составляет 8%.

Помимо блокировки нежелательных звонков пользователи все чаще подключают функции выявления синтезированной речи, распознавания дипфейков и защиты близких в рамках опции «Семейная безопасность+».

— Мошенники все активнее используют новые технологии — от синтезированной речи до дипфейков, поэтому инструменты защиты тоже должны постоянно развиваться. Мы расширяем возможности Евы, чтобы она не только блокировала спам, но и помогала распознавать более сложные мошеннические сценарии. Рост интереса к таким функциям показывает, что наши клиенты все чаще готовы использовать ИИ для собственной цифровой безопасности, — рассказал руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов МегаФона Дмитрий Кишилов.

Ежемесячно Ева блокирует более 25 млн нежелательных и потенциально мошеннических звонков абонентам МегаФона. Максимальное число блокировок в этом году пришлось на июнь — показатель оказался на 23% выше среднемесячного.

Наиболее активно Евой пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Самарской и Ростовской областей и Башкирии. В десятку регионов также входят Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Краснодарский край, Свердловская, Нижегородская и Саратовская области.

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