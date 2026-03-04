Более четверти арендаторов авто в Татарстане являются туристами

Фото: Динар Фатыхов

По данным ТАСС со ссылкой на совместное исследование «Авито Авто» и «Авито Путешествий», Татарстан занял 10-е место в рейтинге регионов, популярных для зимних автопутешествий. В республике 26% арендаторов автомобилей составляют туристы.

Лидером зимнего автотуризма стал Краснодарский край, привлекающий путешественников сочетанием субтропического климата и горнолыжных курортов. Однако по доле туристов среди арендаторов автомобилей регион уступает Ставропольскому краю (72%) и Мурманской области (65%), где этот показатель значительно выше.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Столичные регионы демонстрируют более низкие показатели: Москва с Подмосковьем и Санкт-Петербург с Ленинградской областью показали одинаковый результат в 27% туристов среди арендаторов.

В целом по России для зимних путешествий туристы чаще всего выбирают автомобили эконом-класса. Среди популярных моделей — Hyundai Solaris, «Лада Гранта», Volkswagen Polo, Kia Rio, Toyota Camry, Renault Logan, «Лада Ларгус», Skoda Rapid, HAVAL Jolion и Renault Duster.

Недавно стало известно, что минтранс России планирует поменять способ оплаты парковок, внедрив механизм постоплаты. Согласно инициативе по новой форме оплаты, водители смогут расплатиться за стоянку спустя некоторое время после ее завершения. В Казани намерены внедрить этот способ оплаты паркинга до начала лета. Эксперты в свою очередь увидели ряд недочетов в постоплате стоянок и предложили ввести систему оплаты парковки по методике эскроу-счетов. Согласно предложению, спецсчет привязывают к госномеру автомобиля, и после проезда пикета деньги за время, проведенное на стоянке, автоматически списываются. Подробнее — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова