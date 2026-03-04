МЧС провело в Татарстане плановую проверку систем оповещения

В Казани в 10:43 появилось минутное сообщение на телевидении и радио, а на улицах были слышны сирены

МЧС провели в Татарстане плановую проверку систем оповещения, в Казани это происходило в период с 10:40 по 10:45 по мск. В 10:43, как и было запланировано, появилось минутное теле— и радиооповещение с текстом: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения».

По информации очевидцев, сигналы сирены были отчетливо слышны в трех районах города — Приволжском, Вахитовском и Ново-Савиновском.



Проведение проверки совпало с действующим в регионе режимом беспилотной опасности. Ранее в эту ночь в Татарстане были введены временные ограничения из-за угрозы ракетной опасности, что привело к приостановке работы аэропортов в Казани и Нижнекамске. Кроме того, в трех городах Закамья — Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах — был введен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.



Наталья Жирнова