Фото: Мария Зверева

Аэропорты Казани и Нижнекамска открыли для приема и выпуска воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Воздушные гавани закрывали в 5:33 и 6:12 по мск соответственно. На фоне закрытия казанского аэропорта были задержаны около 10 рейсов.

На данный момент в Татарстане все еще действует режим беспилотной опасности и в трех городах республики объявлена угроза атаки БПЛА: Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге.

Наталья Жирнова