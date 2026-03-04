В Комитете Татарстана по охране ОКН разъяснили ситуацию с мозаиками, которые не внесли в реестр

Согласно действующему законодательству, отдельные произведения монументального искусства — такие как панно, мозаики и сграффито — не могут быть включены в реестр как самостоятельные памятники, если они являются частью архитектурного решения здания. Так в Комитете РТ по охране ОКН объяснили отказ во включении в реестр семи произведений монументального искусства.

Отмечается, что в таких случаях охранный статус присваивается самому зданию, а декоративные элементы автоматически находятся под госохраной.

— Комитет, безусловно, признает ценность таких произведений для истории и культуры Республики Татарстан и необходимость к ним особого внимания. Так, в феврале этого года в перечень выявленных объектов культурного наследия был включен памятник Ленину с мозаикой из смальты в парке имени Карима Тинчурина в Казани. В ближайших планах данному объекту присвоить статус объекта культурного наследия регионального значения, — сообщили в комитете.

Известно, что для улучшения учета и сохранения произведений монументального искусства Минкульт РТ разрабатывает специальный реестр объектов.

Комитет открыт к диалогу с экспертами и общественностью и готов обсуждать вопросы сохранения культурного наследия.

— В ближайшее время планируется обсудить вопросы сохранения произведений монументального искусства с представителями экспертного и общественного сообщества. Рассчитываем, что такой диалог поможет сверить позиции и вместе искать решения, направленные на сохранение общего культурного наследия, — заявили представители комитета.

Наталья Жирнова