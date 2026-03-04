На фоне закрытия казанского аэропорта задержаны уже около 10 рейсов

Среди них есть и самолеты из Дубая

Фото: Реальное время

В Татарстане со вчерашнего дня действует режим «Беспилотная опасность», а позднее две воздушные гавани республики — Казань и Нижнекамск — закрыли для самолетов. На фоне закрытия казанского аэропорта задержаны уже около 10 рейсов, сообщает онлайн-табло.

Среди прибывающих сдвинуты самолеты из Стамбула, Самары и Сочи. Из Казани же не могут улететь, например, в Москву, Египет, Санкт-Петербург.

В это число входят и самолеты из Дубая, которые в том числе не смогли бы приземлиться в Казани из-за закрытого воздушного пространства и ракетной опасности: рейс в 0:50 переместили на 8:20, а рейс на 2:30 — на 11:20. В Дубай не смогли улететь из Казани в 1:50 — перенос на 9:20.

Наталья Жирнова