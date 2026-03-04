Сегодня в Татарстане ожидается до -3 градусов
Днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, в отдельных районах метель
Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, в отдельных районах метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северный, северо-восточный 6—11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Температура составит от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.
