Сегодня в Татарстане ожидается до -3 градусов

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, в отдельных районах метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-восточный 6—11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Температура составит от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.



Ариана Ранцева