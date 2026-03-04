В Санкт-Петербурге запретили продажу топлива детям и подросткам

Ограничения носят временный характер — до конца 2026 года

Фото: Владимир Васильев

Администрация Санкт-Петербурга сообщила о введении временного ограничения на реализацию нефтепродуктов несовершеннолетним на территории города. Соответствующее решение было принято оперативным штабом под руководством губернатора Александра Беглова.

Согласно распоряжению, с 9 марта по 31 декабря 2026 года на всех автозаправочных станциях Санкт-Петербурга будет действовать запрет на отпуск нефтепродуктов в любую тару лицам, не достигшим совершеннолетия.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Как отмечается в решении, эта мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях, и является частью комплекса мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на территории города, — сказано в сообщении администрации.

В июле 2025 года депутаты Госсовета Татарстана приняли тот же закон. Решение было принято сразу в первом чтении и в целом в ходе 11-го заседания республиканского парламента. Закон направлен на предотвращение гибели на дорогах детей, управляющих питбайками и квадроциклами. По мнению авторов, закон особенно актуален в летний период, когда несовершеннолетние чаще садятся за руль мототранспорта.



Наталья Жирнова