Новости промышленности

03:23 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Венгрия требует допуска своих специалистов на Украину для инспекции нефтепровода «Дружба»

14:30, 04.03.2026

Решение принято по итогам заседания Совета обороны страны, заявил премьер-министр Виктор Орбан

Венгрия требует допуска своих специалистов на Украину для инспекции нефтепровода «Дружба»
Фото: Ram Kozhiev на Unsplash

Венгрия создала специальную комиссию для расследования блокировки нефтепровода «Дружба» и обратилась к Владимиру Зеленскому с требованием допустить венгерских специалистов на территорию Украины для осмотра трубопровода.

Решение принято по итогам заседания Совета обороны Венгрии, соответствующее сообщение озвучил премьер-министр Виктор Орбан. Комиссия возглавляется государственным секретарем Министерства энергетики Габором Цепеком и должна установить действительное состояние инфраструктуры нефтепровода.

Напомним, что Украина вновь сорвала обещанные сроки возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба», которые были назначены 4 марта. Нефтепровод «Дружба», поставки по которому были прекращены в конце января текущего года, использовался не только для транзита российского сырья, но и для экспорта украинской нефти в Евросоюз.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПромышленностьНефтьОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также