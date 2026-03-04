Венгрия требует допуска своих специалистов на Украину для инспекции нефтепровода «Дружба»

Решение принято по итогам заседания Совета обороны страны, заявил премьер-министр Виктор Орбан

Венгрия создала специальную комиссию для расследования блокировки нефтепровода «Дружба» и обратилась к Владимиру Зеленскому с требованием допустить венгерских специалистов на территорию Украины для осмотра трубопровода.

Решение принято по итогам заседания Совета обороны Венгрии, соответствующее сообщение озвучил премьер-министр Виктор Орбан. Комиссия возглавляется государственным секретарем Министерства энергетики Габором Цепеком и должна установить действительное состояние инфраструктуры нефтепровода.

Напомним, что Украина вновь сорвала обещанные сроки возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба», которые были назначены 4 марта. Нефтепровод «Дружба», поставки по которому были прекращены в конце января текущего года, использовался не только для транзита российского сырья, но и для экспорта украинской нефти в Евросоюз.



Наталья Жирнова