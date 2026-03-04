Верховным лидером Ирана стал сын Али Хаменеи — Моджтаба

По данным телеканала Iran International, назначение нового руководителя произошло под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР)

Фото: Мария Зверева

По информации телеканала Iran International, новым верховным лидером Ирана стал 56-летний Моджтаба Хаменеи — второй сын покойного духовного лидера Али Хаменеи.

По данным источников издания, назначение нового руководителя произошло под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Военное формирование стремится сохранить контроль над государством в условиях глубокого политического кризиса. Известно, что во время голосования по кандидатуре нового лидера в здании ассамблеи был зафиксирован точечный удар.

Напомним, что после гибели Али Хаменеи временным лидером Ирана был назначен аятолла Алиреза Арафи. Кто такой Алиреза Арафи, какой политической линии от него следует ожидать, есть ли у него шансы стать постоянным лидером Ирана и что такое джихад — объясняет в коротком интервью для «Реального времени» иранист, доцент Института классического Востока и античности факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Максим Алонцев.



Реальное время / realnoevremya.ru

Реакцию на избрание нового лидера выразил президент США Дональд Трамп. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем он назвал приход к власти нового руководителя «худшим сценарием» для Ирана. По мнению американского лидера, новый лидер может оказаться столь же радикален, как и его предшественник.

Напомним, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 1 марта в результате атак Израиля и США. Агентство Tasnim передало, что аятолла был убит на своем рабочем месте утром в субботу. В офисе президента Ирана заявили, что его гибель «не останется без ответа». Позднее президент России Владимир Путин и раис Татарстана Рустам Минниханов выразили стране свои соболезнования в связи с гибелью верховного лидера.

Наталья Жирнова