В Елабуге в четыре раза увеличили выплаты молодым учителям
Сумма возросла с 2,5 тысячи до 10 тысяч рублей
Исполком Елабужского района принял постановление о внесении изменений в систему поддержки молодых специалистов в сфере образования.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации РТ, размер ежемесячной стимулирующей надбавки для педагогических работников — молодых специалистов, трудящихся в муниципальных образовательных учреждениях района, — увеличен с 2 510 до 10 000 рублей.
Изменения вступят в силу с 1 сентября.
Напомним, что врачи с дефицитными специальностями смогут получить 1 млн рублей при переезде в Татарстан. При этом специалист обязан отработать в поликлинике, подведомственной Минздраву Татарстана, не менее трех лет.
