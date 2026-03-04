Новости общества

В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность»

11:09, 04.03.2026

Он вводился накануне в 22:53 вместе с «Ракетной опасностью»

В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщило ГУ МЧС по РТ.

Он вводился накануне в 22:53 вместе с «Ракетной опасностью», которую сняли в 0:49 по мск.

Недавно МЧС провело в Татарстане плановую проверку систем оповещения. В Казани в 10:43 появилось минутное сообщение на телевидении и радио, а на улицах были слышны сирены.

Наталья Жирнова

