В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность»
Он вводился накануне в 22:53 вместе с «Ракетной опасностью»
В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщило ГУ МЧС по РТ.
Он вводился накануне в 22:53 вместе с «Ракетной опасностью», которую сняли в 0:49 по мск.
Недавно МЧС провело в Татарстане плановую проверку систем оповещения. В Казани в 10:43 появилось минутное сообщение на телевидении и радио, а на улицах были слышны сирены.
