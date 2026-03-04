Иран усилил контроль над Ормузским проливом, подбив 10 танкеров
После введения Ираном режима ограничения судоходства в проливе передвижение любых кораблей оказалось заблокировано
Замкомандующего военно-морскими силами КСИР Ирана Мохаммад Акбарзаде сообщил, что более десятка нефтяных танкеров подверглись ракетным атакам в Ормузском проливе. Об том сообщает иранское агентство Fars.
После введения Ираном режима ограничения судоходства в проливе передвижение любых кораблей, включая нефтеналивные, торговые и рыболовецкие судна, оказалось заблокировано.
Согласно заявлению, опубликованному агентством Fars, танкеры, нарушившие введенный режим, получили повреждения и загорелись. Сейчас пролив находится под полным контролем ВМС Ирана.
Напомним, что ранее в Средиземном море загорелся российский танкер со сжиженным газом.
