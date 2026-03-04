Новости общества

Иран усилил контроль над Ормузским проливом, подбив 10 танкеров

11:49, 04.03.2026

После введения Ираном режима ограничения судоходства в проливе передвижение любых кораблей оказалось заблокировано

Фото: Natalya Letunova на Unsplash

Замкомандующего военно-морскими силами КСИР Ирана Мохаммад Акбарзаде сообщил, что более десятка нефтяных танкеров подверглись ракетным атакам в Ормузском проливе. Об том сообщает иранское агентство Fars.

После введения Ираном режима ограничения судоходства в проливе передвижение любых кораблей, включая нефтеналивные, торговые и рыболовецкие судна, оказалось заблокировано.

Согласно заявлению, опубликованному агентством Fars, танкеры, нарушившие введенный режим, получили повреждения и загорелись. Сейчас пролив находится под полным контролем ВМС Ирана.

Напомним, что ранее в Средиземном море загорелся российский танкер со сжиженным газом.

Наталья Жирнова

