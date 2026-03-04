Рустам Минниханов провел встречу с послом Уганды
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего развития российско-угандийских отношений
В Доме правительства РТ состоялась рабочая встреча раиса республики Рустама Минниханова с чрезвычайным и полномочным послом Уганды в России Мозесом Каваалууко Кизиге.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего развития российско-угандийских отношений. Рустам Минниханов подчеркнул взаимовыгодный характер сотрудничества между странами и отметил активное участие Татарстана в укреплении двусторонних связей.
Отметим, что визит делегации посольства Уганды в Казань носит рабочий характер. Основная цель визита — развитие торгово-экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества между странами.
В рамках визита запланированы встречи с представителями органов власти и бизнес-сообщества Татарстана, посещение ведущих вузов республики. Делегация также ознакомится с инновационной и промышленной инфраструктурой региона.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».