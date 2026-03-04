Каждый седьмой житель Казани продлит выходные на 8 Марта

Чаще других о продлении выходных задумываются граждане с ежемесячным доходом от 80 до 150 тысяч рублей

По данным сервиса по поиску работы SuperJob, 15% жителей Казани намерены взять отгулы или отпускные дни, чтобы продлить праздничные выходные в честь Международного женского дня.

В этом году 8 Марта приходится на воскресенье, а выходной день переносится на понедельник, 9 марта. Это создает удобные условия для тех, кто планирует увеличить период отдыха за счет дополнительных дней. Исследование показало, что большинство опрошенных (63%) не собираются продлевать выходные. Около 10% респондентов еще не приняли окончательного решения.

Интересно, что мужчины проявляют больше инициативы в вопросе продления выходных: 17% представителей сильного пола планируют присоединить к празднику отгулы или отпускные дни, среди женщин таких 13%.

Наиболее активно к идее дополнительного отдыха относятся молодые люди в возрасте до 34 лет — 20% из них планируют взять дополнительные дни. Также чаще других о продлении выходных задумываются граждане с ежемесячным доходом от 80 до 150 тысяч рублей (21%).

Напомним, что туристы массово отменяют туры в ОАЭ с вылетом до 8 марта. Это связано с ситуацией на Ближнем Востоке.

Наталья Жирнова