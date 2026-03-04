Автоюрист Славнов призвал уменьшить стоимость оплаты за парковку в России

По его словам, затраты на оплату парковок могут стать ощутимыми для всех россиян из-за разницы в доходах

Фото: Динар Фатыхов

В России следует снизить стоимость оплаты за парковку в силу дороговизны текущих ставок. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился автоюрист Дмитрий Славнов.

— Нужно уменьшить стоимость оплаты, потому что, как по мне, текущие ставки — это дорого. У нас (в Москве, — прим. ред.) сейчас 380 рублей в час некоторые парковки стоят. Да, есть некоторые улицы, где стоянка обойдется и по 40 рублей в час, но они не востребованы. Однако 380 рублей за час для стоянки дороговато. Для нас, москвичей, это ощутимо, — сказал изданию юрист.

Он подчеркнул, что у людей разные зарплаты в зависимости от профессии, региона проживания и других факторов. Именно поэтому, по его мнению, затраты на оплату парковок могут стать ощутимыми для всех россиян, особенно если рассматривать ситуацию, когда автолюбитель паркует машину на муниципальных стоянках пять дней в неделю на 8 часов.

Напомним, что Минтранс России планирует поменять способ оплаты парковок, внедрив механизм постоплаты. Согласно инициативе по новой форме оплаты, водители смогут расплатиться за стоянку спустя некоторое время после ее завершения. В Казани намерены внедрить этот способ оплаты паркинга до начала лета. Эксперты в свою очередь увидели ряд недочетов в постоплате стоянок и предложили ввести систему оплаты парковки по методике эскроу-счетов. Согласно предложению, спецсчет привязывают к госномеру автомобиля, и после проезда пикета деньги за время, проведенное на стоянке, автоматически списываются. Подробнее — в материале «Реального времени».



Никита Егоров